Fuga de agua en Coyoacán; estas son las afectaciones en la CDMX
Este miércoles se reportan varias afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. Enteraté de los baches, árboles caídos y fuga de agua.
Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en vialidades importantes en la Ciudad de México, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los automovilistas y peatones.
Estas son las calles afectadas por socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos o caídas de árboles en la CDMX para este 26 de agosto 2026.
Se registró un incendio en la zona de almacenes en la Unidad de Medicina Familiar 38, movilizando a los servicios de emergencia; el lugar fue evacuado
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas e inundaciones
Fuga de agua en Coyoacán
Vecinos reportan fuga de agua en la colonia del Carmen en la alcaldía Coyoacán; maneje con cuidado.
Tras varios días de afectación autoridades llegan al punto para atender la emergencia.
Intensa fuga de agua en calles de Iztapalapa
Vecinos de la colonia Ejército Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, reportaron una intensa fuga de agua en una de las válvulas; aseguran que llevan más de un mes lidiando con este problema.
El agua estanca ya cuenta con un color verde. Vecinos explican que el problema ya fue notificado a las autoridades, por lo que piden que la situación se resuelva lo más rápido posible.
Evacúan clínica del IMSS por incendio en la zona de almacenes
Se reportó un incendio en la zona de almacenes de la Unidad de Medicina Familiar 38, movilizando a servicios de emergencia al cruce de Cerrada 5 de Mayo y Ejido, colonia Pueblo de Santiago Atzacoalco.
Al lugar acudieron autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, protección civil y bomberos de la CDMX quienes controlaron la conflagración.
No se reportaron personas lesionadas y solo se espera la finalización de la revisión del inmueble para retomar actividades.
Enorme socavón afecta las calles de la Cuauhtémoc
Un enorme socavón se abrió en el cruce de las calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Vecinos señal que podría tratarse de una posible fuga de agua, ya que la tierra se encuentra reblandecida, dejando al descubierto una oquedad de más de 3 metros de diámetro y aproximadamente 2 metros de profundidad.
La situación mantiene preocupados a los habitantes de la zona, quienes piden la intervención de las autoridades para acordonar el área.