Gran bache sobre Periférico y Las Torres genera afectaciones viales
La Ciudad de México comienza la mañana de este martes con un accidente en calles de Iztapalapa provocado por las obras inconclusas en la alcaldía.
¡Alerta al caminar por las calles de CDMX! Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en vialidades importantes en la Ciudad de México, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los automovilistas y peatones.
Estas son las calles afectadas por socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos o caídas de árboles en la CDMX para este 25 de agosto 2026.
Mapa calles afectadas por baches, socavones, coladeras abiertas y fugas de agua en CDMX
Obra inconclusa en alcaldía Venustiano Carranza
Bomberos de la Ciudad de México rescataron a una menor de edad que cayó en un hoyo de aproximadamente dos metros de profundidad, ubicado en una obra inconclusa sobre la calle Radamés Treviño, en la colonia Jardines Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.
Bache sobre La Esperanza en Iztapalapa
Vecinos de la colonia José López Portillo reportan dos baches que acaba de ser arreglado y volvió a salir.
Árbol cae sobre un vehículo en Av. Canal Nacional
Un enorme árbol cayó en encima de un auto en calles de Av. Canal Nacional. El conductor del automóvil en color negro iba circulando sobre la avenida y a la altura de la calle Amacuzac es sorprendido al caerle el árbol.
Enorme socavón afecta calles de Iztapalapa
Un socavón de gran tamaño se encuentra justo en Ermita Iztapalapa y calle Alfonso Sosa en la colonia Ermita en la alcaldía Benito Juárez. Se trata de la ruptura de drenaje lo que desencadenó una fuga de agua y que generó el socavón
🚨 ¡Alerta por #socavón en Benito Juárez!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026
Un enorme hundimiento se formó en el cruce de Ermita Iztapalapa y calle Alfonso Sosa, en la colonia Ermita, tras la ruptura del drenaje.
La falla provocó una fuga de agua que terminó por generar el socavón. Autoridades trabajan en la… pic.twitter.com/hG7ozIDplW
Enorme árbol cae sobre dos autos y un puesto en la Álvaro Obregón
Un árbol de aproximadamente 30 metros de altura se desplomó sobre dos vehículos y un puesto semifijo en Poniente 81 y Tercera Cerrada de Observatorio, en la colonia Cove, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El reblandecimiento del suelo, provocado por las lluvias de los últimos días, habría ocasionado la caída. Por fortuna, no hay personas lesionadas.
Bomberos trabajan con motosierras para seccionar el gigantesco árbol y retirarlo de la zona. La circulación local no se encuentra afectada.
#CDMX | ¡Tremendo árbol cae sobre dos autos y un puesto en Álvaro Obregón!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026
Un árbol de aproximadamente 30 metros de altura se desplomó sobre dos vehículos y un puesto semifijo en la colonia Cove, @AlcaldiaAO.
El reblandecimiento del suelo por las #lluvias de los últimos días… pic.twitter.com/GJjcDijQws
¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?
Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.
Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.
Auto cae en zanja de drenaje en Iztapalapa
En las primeras horas de este 25 de agosto 2026, las obras inconclusas en calles de la colonia Barrio de Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, provocando la caída de un auto en una zanja de drenaje.
#AlertaVial | Obras inconclusas provocan accidente en calles de la colonia Barrio de Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa. Un conductor cayó a una zanja de trabajaos de drenaje.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026
Vía. @PLATA11CDMX pic.twitter.com/n5N6fSaVEc