Gran bache sobre Periférico y Las Torres genera afectaciones viales

Un árbol de aproximadamente 30 metros de altura se desplomó sobre dos vehículos y un puesto semifijo en Poniente 81 y Tercera Cerrada de Observatorio, en la colonia Cove, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El reblandecimiento del suelo, provocado por las lluvias de los últimos días, habría ocasionado la caída. Por fortuna, no hay personas lesionadas.

Bomberos trabajan con motosierras para seccionar el gigantesco árbol y retirarlo de la zona. La circulación local no se encuentra afectada.

#CDMX | ¡Tremendo árbol cae sobre dos autos y un puesto en Álvaro Obregón!



Un árbol de aproximadamente 30 metros de altura se desplomó sobre dos vehículos y un puesto semifijo en la colonia Cove, @AlcaldiaAO.



El reblandecimiento del suelo por las #lluvias de los últimos días… pic.twitter.com/GJjcDijQws — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?

Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

