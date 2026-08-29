¿Qué pasó en la Línea A?; consulta cómo va el Metro hoy EN VIVO

Debido a una fuerte lluvia y la inundación en la zona de vías, la Línea A del Metro de la Ciudad de México, opera de manera provisional únicamente de Pantitlán a Guelatao, sin servicio de Guelatao a La Paz; en este tramo afectado se habilitó el apoyo temporal con unidades de RTP mientras personal del sistema trabaja con equipos de bombeo para retirar el agua y restablecer la circulación completa.

#Reportando 🌊 | Severa inundación sobre Calzada Zaragoza. 🔴



⚠️ Servicio provisional en la #LíneaA del metro: únicamente de Pantitlán a Guelatao. Se suspende la operación hacia La Paz debido a la anegación exterior y posible ingreso de agua a vías en Santa Martha



📸: Yielo GL pic.twitter.com/pzpX7g7xgC — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 29, 2026