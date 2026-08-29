  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

¿Qué pasó en la Línea A?; consulta cómo va el Metro hoy EN VIVO

Consulta aquí el avance del Metro hoy, te contamos cómo va tu Línea de camino al trabajo o la casa, si hay retrasos o afectaciones.

metro

Escrito por: Oscar Morales

Reporte EN VIVO del avance del Metro de la Ciudad de México, aquí te contamos cómo van los trenes en todas las Líneas del transporte público, si hay retrasos o afectaciones.

Reporte del Metro EN VIVO

Servicio provisional en Línea A

Debido a una fuerte lluvia y la inundación en la zona de vías, la Línea A del Metro de la Ciudad de México, opera de manera provisional únicamente de Pantitlán a Guelatao, sin servicio de Guelatao a La Paz; en este tramo afectado se habilitó el apoyo temporal con unidades de RTP mientras personal del sistema trabaja con equipos de bombeo para retirar el agua y restablecer la circulación completa.

Avance lento en 6 Líneas del Metro

Reportan avance lento las Líneas 1, 8, 9, 12, A y B del Metro de la Ciudad de México, debido a la fuerte presencia de lluvias. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Así que sal con tiempo o paciencia si ya vas de regreso a casa.

Tags relacionados
Seguridad y Justicia CDMX Metro CDMX