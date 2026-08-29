¿Qué pasó en la Línea A?; consulta cómo va el Metro hoy EN VIVO
Consulta aquí el avance del Metro hoy, te contamos cómo va tu Línea de camino al trabajo o la casa, si hay retrasos o afectaciones.
Reporte EN VIVO del avance del Metro de la Ciudad de México, aquí te contamos cómo van los trenes en todas las Líneas del transporte público, si hay retrasos o afectaciones.
Reporte del Metro EN VIVO
Servicio provisional en Línea A
Debido a una fuerte lluvia y la inundación en la zona de vías, la Línea A del Metro de la Ciudad de México, opera de manera provisional únicamente de Pantitlán a Guelatao, sin servicio de Guelatao a La Paz; en este tramo afectado se habilitó el apoyo temporal con unidades de RTP mientras personal del sistema trabaja con equipos de bombeo para retirar el agua y restablecer la circulación completa.
#Reportando 🌊 | Severa inundación sobre Calzada Zaragoza. 🔴— SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 29, 2026
⚠️ Servicio provisional en la #LíneaA del metro: únicamente de Pantitlán a Guelatao. Se suspende la operación hacia La Paz debido a la anegación exterior y posible ingreso de agua a vías en Santa Martha
📸: Yielo GL pic.twitter.com/pzpX7g7xgC
Avance lento en 6 Líneas del Metro
Reportan avance lento las Líneas 1, 8, 9, 12, A y B del Metro de la Ciudad de México, debido a la fuerte presencia de lluvias. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Así que sal con tiempo o paciencia si ya vas de regreso a casa.
#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/yrLHQ7qcQ2