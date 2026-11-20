Permanece cerrada la circulación en el primer cuadro de la CDMX por el desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que inicia a las 10:00 horas del Zócalo al Monumento a la Revolución.





Arranca la movilización en el Zócalo: cerca de 3 mil elementos listos para el desfile

Cerca de 3 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional ya se encuentran desplegados en el Zócalo de la CDMX para conmemorar el 116 aniversario de la Revolución Mexicana. El contingente cuenta con caballos, aeronaves, vehículos militares y representaciones históricas.

Si te desplazas por la zona centro y poniente de la capital, toma previsiones ante los cortes viales previstos en Eje Central y Paseo de la Reforma.