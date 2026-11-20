Sigue aquí, minuto a minuto, el avance de los contingentes en su trayecto por calle 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Avenida de la República rumbo al Monumento a la Revolución, así como los cortes a la circulación y alternativas viales en el Centro Histórico.
Desfile de la Revolución Mexicana EN VIVO: ruta y minuto a minuto en CDMX hoy 20 de noviembre
Cerrada la circulación en el primer cuadro de la CDMX por inicio del desfile
Permanece cerrada la circulación en el primer cuadro de la CDMX por el desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que inicia a las 10:00 horas del Zócalo al Monumento a la Revolución.
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Arranca la movilización en el Zócalo: cerca de 3 mil elementos listos para el desfile
Cerca de 3 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional ya se encuentran desplegados en el Zócalo de la CDMX para conmemorar el 116 aniversario de la Revolución Mexicana. El contingente cuenta con caballos, aeronaves, vehículos militares y representaciones históricas.
Si te desplazas por la zona centro y poniente de la capital, toma previsiones ante los cortes viales previstos en Eje Central y Paseo de la Reforma.
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