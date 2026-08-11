¿Hay bloqueos en la México-Querétaro hoy? Tráfico EN VIVO en la autopista este 11 de agosto
¿Sales a carretera? Consulta aquí EN VIVO todos los bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes para que no te tomen por sorpresa.
Antes de salir de casa, consulta en Azteca Noticias todas las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras del país.
Hoy martes 11 de agosto, te mantenemos informado sobre bloqueos, accidentes, obras y manifestaciones para que llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras
Accidente en la Cuernavaca- Acapulco
En el km 133 con dirección a Cuernavaca hay reducción de carriles.
¡Cuidado! Peregrinos ciclistas en Atlacomulco
Peregrinación de ciclistas en la Palma, sobre la carretera Atlacomulco- Acambay.
🚨 #ReporteVial | Atlacomulco— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 11, 2026
👁️🗨️ Se registra presencia de peregrinos ciclistas transitando sobre la 📍 carretera Atlacomulco - Acambay, a la altura de la comunidad de La Palma (salida del municipio de Atlacomulco). 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴
👉 Si circulas por la zona, toma en cuenta las… pic.twitter.com/sAwmlHh5FW
Cierre parcial en la carretera Xalapa- Veracruz
Accidente en el km 093+800 con dirección a Veracruz.
Accidente en la Tepic-Mazatlán
Cierre parcial en el km 026+300 con dirección a Guadalajara.