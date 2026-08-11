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¿Hay bloqueos en la México-Querétaro hoy? Tráfico EN VIVO en la autopista este 11 de agosto

¿Sales a carretera? Consulta aquí EN VIVO todos los bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes para que no te tomen por sorpresa.

Carreteras 11 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Antes de salir de casa, consulta en Azteca Noticias todas las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras del país.
Hoy martes 11 de agosto, te mantenemos informado sobre bloqueos, accidentes, obras y manifestaciones para que llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras

Accidente en la Cuernavaca- Acapulco

En el km 133 con dirección a Cuernavaca hay reducción de carriles.

¡Cuidado! Peregrinos ciclistas en Atlacomulco

Peregrinación de ciclistas en la Palma, sobre la carretera Atlacomulco- Acambay.

Cierre parcial en la carretera Xalapa- Veracruz

Accidente en el km 093+800 con dirección a Veracruz.

Accidente en la Tepic-Mazatlán

Cierre parcial en el km 026+300 con dirección a Guadalajara.

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