Precio del dólar se mantiene abajo de los 18 pesos: Así amanece el tipo de cambio en México este martes

¿Es un buen momento para cambiar dinero? La moneda estadounidense se mantiene sin cambios para el segundo martes del mes, alejándose cada vez más de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México hoy 11 de agosto 2026.

El precio del dólar en México puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 11 de agosto 2026.

La moneda estadounidense registró cambios importantes debido al aumento del precio del petróleo y antes del informe de inflación del precios al consumidor en julio en Estados Unidos.

Precio del dólar se aleja de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 11 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el segundo martes del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense supera los 23 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 11 de agosto 2026 en 64 mil 277 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.56% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 101 mil 213 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin aumenta este martes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 11 de agosto 2026?

El precio del petróleo redujo sus ganancias el martes después de alcanzar su nivel más alto en más de una semana, ya que las señales de progreso en las conversaciones entre Omán e Irán sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se sopesaron con la continua interrupción de los flujos de energía de Oriente Medio.

