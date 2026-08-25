¿Hay bloqueos en la México-Querétaro hoy? Tráfico EN VIVO en la autopista este 25 de agosto
¿Sales a carretera? Estos son los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en las principales vías que conectan nuestro país hoy 25 de agosto.
En Azteca Noticias te mantenemos informado con todos los bloqueos, accidentes, obras y manifestaciones en las principales carreteras de México.
Antes de salir de casa recuerda consultar el reporte EN VIVO para evitar retrasos y llegar a tiempo a tu destino este 25 de agosto.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en carreteras este 25 de agosto
Accidente en Rinconada-La Piedad
La carretera Rinconada-La Piedad presenta afectaciones viales por un accidente cerca del km 032+000.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 032+000, de la carretera Rinconada - La Piedad, a la altura del Mpio. La Piedad de Cabadas, con dirección a La Piedad. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uVO2cxrSYI— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026
Accidente en carretera Lib. Noreste de Querétaro
Fuerte accidente en la carretera Lib. Noreste de Querétaro provoca el cierre parcial de la circulación.
#TomePrecauciones en #Querétaro se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 010+500, de la carretera Lib. Noreste de Querétaro, a la altura del poblado Los Encinos, Qro., con dirección a Cuernavaca, Mor. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/a0nCvbqnRc— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026
Cierre parcial en la México-Puebla
Cierre parcial en la carretera México-Puebla por un accidente a la altura de Elo Xochitlán.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+000, de la carretera México - Puebla (directo), a la altura del Poblado Elo Xochitlán, Pue., con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/liU26qnjYm— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026
Cierre Total en la Guadalajara- Tepic
Accidente en el km 061+500 con dirección a Guadalajara.
#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 061+500, de la carretera Guadalajara-Tepic, a inmediaciones del Poblado San Andrés, Jal., con dirección a Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tTdfDaxu0C— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026
Accidente en la México-Cuernavaca
Choque en la Pera en dirección a CDMX.
#TomePrecauciones en #CdMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 036+900, de la carretera La Pera - Cuautla, a la altura del poblado La Loma, con dirección a Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/pVb0yGrpqU— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026
Tráfico en la Toluca-Tenancingo
Avance lento a la altura de San Martín Coapaxtongo.
#ReporteVial || Tenancingo— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 25, 2026
Se registra tráfico lento en la carretera Toluca - Tenancingo 🛣️ ⚠️, a la altura de San Martín Coapaxtongo📍.
🔻 Afectación en ambas direcciones 🔄 📏 Fila de vehículos de aproximadamente 1 km ⏳🚗 🚛 🚙
Se recomienda a los automovilistas tomar… pic.twitter.com/IatxuVbaN4
Volcadura en el Puente de la Concordia
Una volcadura de un camión que transportaba rollos de papel terminó volcado y regando 14 rollos los cuales obstruyen la incorporación a la libre México-Puebla.
Elementos de protección civil y bomberos laboran en la zona para poder liberar la vialidad.
Estos rollos de aproximadamente1.5 toneladas cada uno obstruyen la circulación.
No se reportan personas lesionadas en este punto.
Accidente en San Luis Potosí
Cierre parcial en la San Luis Potosí- Matehuala km 108+000 con dirección a San Luis Potosí.
Accidente en la México-Puebla
Cierre parcial en el km 55 con dirección a Puebla.
Cierre en la Guadalajara-Colima
Accidente en el km 66 con dirección a Colima.
Accidente en la México- Cuernavaca
En el km 52 con dirección a CDMX hay cierre parcial.