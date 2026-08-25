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¿Hay bloqueos en la México-Querétaro hoy? Tráfico EN VIVO en la autopista este 25 de agosto

¿Sales a carretera? Estos son los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en las principales vías que conectan nuestro país hoy 25 de agosto.

Carreteras 25 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda, Eder Martínez

En Azteca Noticias te mantenemos informado con todos los bloqueos, accidentes, obras y manifestaciones en las principales carreteras de México.
Antes de salir de casa recuerda consultar el reporte EN VIVO para evitar retrasos y llegar a tiempo a tu destino este 25 de agosto.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en carreteras este 25 de agosto

Accidente en Rinconada-La Piedad

La carretera Rinconada-La Piedad presenta afectaciones viales por un accidente cerca del km 032+000.

Accidente en carretera Lib. Noreste de Querétaro

Fuerte accidente en la carretera Lib. Noreste de Querétaro provoca el cierre parcial de la circulación.

Cierre parcial en la México-Puebla

Cierre parcial en la carretera México-Puebla por un accidente a la altura de Elo Xochitlán.

Cierre Total en la Guadalajara- Tepic

Accidente en el km 061+500 con dirección a Guadalajara.

Accidente en la México-Cuernavaca

Choque en la Pera en dirección a CDMX.

Tráfico en la Toluca-Tenancingo

Avance lento a la altura de San Martín Coapaxtongo.

Volcadura en el Puente de la Concordia

Una volcadura de un camión que transportaba rollos de papel terminó volcado y regando 14 rollos los cuales obstruyen la incorporación a la libre México-Puebla.
Elementos de protección civil y bomberos laboran en la zona para poder liberar la vialidad.
Estos rollos de aproximadamente1.5 toneladas cada uno obstruyen la circulación.
No se reportan personas lesionadas en este punto.

Volcadura en Iztapalapa
|AN

Accidente en San Luis Potosí

Cierre parcial en la San Luis Potosí- Matehuala km 108+000 con dirección a San Luis Potosí.

Accidente en la México-Puebla

Cierre parcial en el km 55 con dirección a Puebla.

Cierre en la Guadalajara-Colima

Accidente en el km 66 con dirección a Colima.

Accidente en la México- Cuernavaca

En el km 52 con dirección a CDMX hay cierre parcial.

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