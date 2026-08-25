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¡Toma precauciones! Manifestantes paralizan importante y complican el tránsito en la zona

¡Tómalo en cuenta! Esta martes 25 de agosto 2026 se prevén marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas durante el día; consulta aquí las alternativas viales.

Marchas CDMX_ Bloqueos y calles cerradas
Alternativas viales por marchas CDMX hoy 25 de agosto 2026.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez, Felipe Vera

No te quedes varado en el tráfico por las marchas CDMX; consulta aquí las alternativas viales para los bloqueos y calles cerradas que se esperan hoy martes 25 de agosto 2026.

Marchas CDMX: Bloqueos y calles cerradas ponen en jaque a las principales avenidas de la capital hoy 25 de agosto 2026

Cierre en Legaria complica la circulación hacia Río San Joaquín

Manifestantes mantienen el cierre a la circulación en Calz. Legaria y Presa Angostura, con dirección hacia Av. Río San Joaquín. En sentido contrario se implementa un modo reversible.

Como alternativas viales se recomienda utilizar General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de Sotelo y Prolongación Moliere.

Continúa el bloqueo frente a SEGOB: Abraham González sigue cerrada

La circulación vehicular sobre la calle Abraham González permanece cerrada en el tramo comprendido entre General Prim y Atenas, en la alcaldía Cuauhtémoc, a causa de manifestantes ubicados cerca de la SEGOB. Para sortear el corte de tránsito, se sugiere circular por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes o Balderas.

Paso cerrado en la Doctores

La circulación sobre la calle Dr. Velasco sigue interrumpida en el tramo de Avenida Niños Héroes a Dr. Lucio, en la alcaldía Cuauhtémoc, a causa de un grupo de manifestantes. Las opciones viales libres para evitar el embotellamiento son Avenida Chapultepec y Eje 3 Sur.

Protesta cerca de SEGOB cierra Abraham González

Debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la SEGOB, el tránsito sobre Abraham González se encuentra interrumpido entre General Prim y Atenas, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se aconseja utilizar como alternativas viales Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y Balderas.

¡Tráfico a vuelta de rueda! Viaducto saturado

Se reporta un fuerte asentamiento vehicular sobre Viaducto Miguel Alemán, en el tramo que va desde Calzada de Tlalpan con dirección hacia Avenida de los Insurgentes, por lo que el avance en la zona es bastante lento.

Movilización de rescate bajo el puente de La Concordia

Equipos de emergencia realizan maniobras de atención sobre la Autopista México-Puebla con dirección al oriente, justo a la altura del bajo puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Para evitar demoras, la opción de paso libre es la Avenida de las Torres, recomendándose mantener el enfoque al volante al transitar cerca del punto.

Paseo de reforma: carga vial

Toma en cuenta que en Avenida Paseo de la Reforma se presenta una ligera carga vial entre Insurgentes y Circuito Interior.

Manifestantes en Circuito Interior y Reforma

Se espera la presencia de manifestantes en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

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