¡Toma precauciones! Manifestantes paralizan importante y complican el tránsito en la zona
¡Tómalo en cuenta! Esta martes 25 de agosto 2026 se prevén marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas durante el día; consulta aquí las alternativas viales.
No te quedes varado en el tráfico por las marchas CDMX; consulta aquí las alternativas viales para los bloqueos y calles cerradas que se esperan hoy martes 25 de agosto 2026.
Marchas CDMX: Bloqueos y calles cerradas ponen en jaque a las principales avenidas de la capital hoy 25 de agosto 2026
Cierre en Legaria complica la circulación hacia Río San Joaquín
Manifestantes mantienen el cierre a la circulación en Calz. Legaria y Presa Angostura, con dirección hacia Av. Río San Joaquín. En sentido contrario se implementa un modo reversible.
Como alternativas viales se recomienda utilizar General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de Sotelo y Prolongación Moliere.
Continúa el bloqueo frente a SEGOB: Abraham González sigue cerrada
La circulación vehicular sobre la calle Abraham González permanece cerrada en el tramo comprendido entre General Prim y Atenas, en la alcaldía Cuauhtémoc, a causa de manifestantes ubicados cerca de la SEGOB. Para sortear el corte de tránsito, se sugiere circular por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes o Balderas.
#PrecauciónVial | Se mantiene cerrada la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes en inmediaciones de SEGOB. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes y Balderas. pic.twitter.com/7YwDDbdqb1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026
Paso cerrado en la Doctores
La circulación sobre la calle Dr. Velasco sigue interrumpida en el tramo de Avenida Niños Héroes a Dr. Lucio, en la alcaldía Cuauhtémoc, a causa de un grupo de manifestantes. Las opciones viales libres para evitar el embotellamiento son Avenida Chapultepec y Eje 3 Sur.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Dr. Velasco entre Av. Niños Héroes y Dr. Lucio, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Eje 3 Sur. pic.twitter.com/miczx4XTiA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026
Protesta cerca de SEGOB cierra Abraham González
Debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la SEGOB, el tránsito sobre Abraham González se encuentra interrumpido entre General Prim y Atenas, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se aconseja utilizar como alternativas viales Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y Balderas.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes en inmediaciones de SEGOB. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes y Balderas. pic.twitter.com/ezkv2BU1Ab— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026
¡Tráfico a vuelta de rueda! Viaducto saturado
Se reporta un fuerte asentamiento vehicular sobre Viaducto Miguel Alemán, en el tramo que va desde Calzada de Tlalpan con dirección hacia Avenida de los Insurgentes, por lo que el avance en la zona es bastante lento.
Viaducto registra abundante carga vehicular de Calzada de Tlalpan a Insurgentes. pic.twitter.com/xG33YtE4b5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026
Movilización de rescate bajo el puente de La Concordia
Equipos de emergencia realizan maniobras de atención sobre la Autopista México-Puebla con dirección al oriente, justo a la altura del bajo puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Para evitar demoras, la opción de paso libre es la Avenida de las Torres, recomendándose mantener el enfoque al volante al transitar cerca del punto.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Autopista México Puebla con dirección al Oriente a la altura del bajo puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, no distraiga su atención al conducir. #AlternativaVial Av. de las Torres. pic.twitter.com/qbtwKoHOdR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026
Paseo de reforma: carga vial
Toma en cuenta que en Avenida Paseo de la Reforma se presenta una ligera carga vial entre Insurgentes y Circuito Interior.
Av. Paseo de la Reforma con ligera carga vial entre Av. Insurgentes y Circuito Interior. pic.twitter.com/PiccwYoREt— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026
Manifestantes en Circuito Interior y Reforma
Se espera la presencia de manifestantes en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
06:01 #PrecauciónVial | A las 09:00 horas se espera concentración de manifestantes en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026