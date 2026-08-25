¡Toma precauciones! Manifestantes paralizan importante y complican el tránsito en la zona

Manifestantes mantienen el cierre a la circulación en Calz. Legaria y Presa Angostura, con dirección hacia Av. Río San Joaquín. En sentido contrario se implementa un modo reversible.

Como alternativas viales se recomienda utilizar General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de Sotelo y Prolongación Moliere.