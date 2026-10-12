EN VIVO | Huracán “Simon” categoría 3 azota el occidente de México: Trayectoria, estados en alerta y avance hoy 12 de octubre
¿Dónde está el huracán “Simon”? Consulta su trayectoria, ubicación y dónde está provocando efectos este lunes 12 de octubre.
El huracán "Simon" sigue presentándose cerca de México este lunes 12 de octubre 2026, pues continúa su paso por el Océano Pacífico.
En Azteca Noticias te compartimos todo lo que sucede con el fenómeno meteorológico EN VIVO.
¿Dónde está el huracán "Simon"? Consulta su trayectoria, ubicación y dónde está provocando efectos este lunes 12 de octubre.
Cierran puertos en cuatro estados por el avance de "Simon"
Debido a las afectaciones y el patrullaje preventivo ante el paso del huracán "Simon", las autoridades determinaron ajustes en las operaciones del Océano Pacífico.
- Se restringe la navegación para embarcaciones en los puertos de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, como medida de seguridad ante el oleaje elevado y las rachas de viento provocadas por el sistema.
- Tras la disminución del riesgo en las costas del sur del país, las autoridades ordenaron la reapertura de los puertos en el estado de Guerrero.
¿Hacia dónde se dirige el huracán "Simon"?
El ciclón se mantendrá en categoría 3 mientras comienza a alejarse de las costas de Jalisco, perdiendo intensidad gradualmente hasta descender a categoría 1.
Se prevé que para el martes transite cerca del archipiélago de las Islas Marías manteniendo la fuerza de huracán categoría 1.
Los modelos del SMN estiman que el centro del sistema toque tierra en Sinaloa, muy cerca del municipio de Mazatlán, durante la medianoche del jueves.
¿Dónde está el huracán "Simon"?
El Servicio Meteorológico Nacional informa que el ciclón "Simon" se desplaza sobre aguas del Océano Pacífico como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
- Localización: 80 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 km al suroeste de Punta Mita, Nayarit.
- Intensidad y trayectoria: Vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 4 km/h.
- Afectaciones por lluvias: Lluvias puntuales muy fuertes en el oeste de Jalisco, costa y oeste de Nayarit, y el sur de Sinaloa.
- Vientos y oleaje: Vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h y olas de 4.0 a 5.0 metros en costas de Jalisco; vientos con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Nayarit y Sinaloa.
- Zonas de alerta: Zona de prevención por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit (incluyendo Islas Marías); y zona de vigilancia desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.