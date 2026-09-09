Notas
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¿Cuántos ciclones tropicales le quedan al 2026? Esta es la lista de los huracanes
Conoce cuántos ciclones tropicales podrían falta este 2026, sus nombres y hasta cuando se extiende la temporada de huracanes en el Pacífico y Atlántico.
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¿Fuertes lluvias por “Norbert”? Nace la depresión Catorce-E en el Pacífico
La depresión tropical Catorce-E se fortalece y podría evolucionar a la tormenta tropical “Norbert”, con posibilidad de alcanzar fuerza de huracán.
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Se esperan 56 frentes fríos: ¿En qué estados se sentirán más?
México sufrirá un inusual impacto con una cifra histórica de 56 frentes fríos para la temporada invernal 2026-2027 en el país; estados donde se sentirán más.
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Fin de semana de lluvias intensas, ondas tropicales, Monzón y el huracán "Marie" en México
El huracán Marie, el Monzón y una onda tropical desatarán intensas lluvias, viento y mar de fondo en varios estados de México. Toma precauciones.
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Huracán “Marie” se fortalece a categoría 2: ¿dónde continuarán suspendidas las clases este viernes?
Aunque se mantiene lejos de México, el huracán “Marie” ganó fuerza y alcanzó la categoría 2, generando intensas lluvias en territorio nacional.
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Podría nacer otro ciclón en el Pacífico muy cerca del huracán “Marie” y al sur de Baja California
Conagua prevé la formación de una zona de baja presión en el Pacífico que podría convertirse en ciclón muy cerca del huracán de categoría 1 “Marie”.