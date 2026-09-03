Marchas y bloqueos en la CDMX hoy jueves 3 de septiembre: Vías afectadas, tráfico y rutas alternas EN VIVO
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EN VIVO | Marchas y bloqueos en la CDMX hoy jueves 3 de septiembre: Vías afectadas, tráfico y rutas alternas
Reducción de carriles y cierres viales en Álvaro Obregón
Autoridades de la Ciudad de México informan sobre afectaciones al tránsito en la alcaldía Álvaro Obregón debido a trabajos de obra pública. En la Avenida Sur 122 se aplica una reducción de carriles desde Poniente 85 hasta la Avenida Río Tacubaya con dirección al sur, motivo por el cual se habilitó un carril reversible en sentido opuesto para facilitar la circulación.
De igual forma, se mantiene un cierre total sobre Calzada Minas de Arena, en el tramo que va de Sur 122 a la Avenida de las Torres, permitiendo únicamente el acceso entre 4ta Cerrada de Acueducto y la citada avenida. Para reducir el tráfico se implementó otro flujo en sentido contrario sobre Avenida de las Torres, desde Río Tacubaya hasta Calle 2.