Temblor hoy en México en vivo: Siete sismos sacuden Chiapas

¿Hubo un temblor hoy martes 1 de septiembre? Consulta la información EN VIVO de todos los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades actualizado.

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica en México suena principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelia, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima.

Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores ubicados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que el aviso solo se emite en las ciudades vulnerables conectadas a la red pública y los altavoces de protección civil cuando un sismo detectado representa un riesgo real de daño.