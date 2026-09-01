Temblor hoy en México en vivo: Siete sismos sacuden Chiapas
¿Hubo un temblor hoy martes 1 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sucedidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelia, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima.
Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores ubicados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que el aviso solo se emite en las ciudades vulnerables conectadas a la red pública y los altavoces de protección civil cuando un sismo detectado representa un riesgo real de daño.
EN VIVO temblor hoy 1 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
¡Fueron siete! Se registran varios sismos en Chiapas
Durante la madrugada de este 1 de septiembre se registraron 7 temblores en el estado de Chiapas.
A las 2:14 de la madrugada hubo un sismo en Ciudad Hidalgo de 3.9.
Fue a las 2:30 que se registró otro movimiento en Ciudad Hidalgo de 3.5.
A las 2:51 hubo otro temblor en Ciudad Hidalgo de 3.8.
Más tarde, a las 3:04 se registró un sismo de 3.6 en Arriaga.
Fue a las 3:07 que hubo otro movimiento en Arriaga de 3.9.
A las 3:36 se registró un temblor en Mapastepec de 3.6.
El último de la madrugada en dicho estado fue a las 3:42 de 3.4 en Cintalapa.
Sismo en San José del Cabo, BCS
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 2.2 durante la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026 en el estado de Baja California Sur.
El movimiento telúrico ocurrió a las 04:22, con epicentro localizado a tan solo 2 kilómetros al noroeste de San José del Cabo.