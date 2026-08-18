Temblor hoy en México en vivo: Se registran ocho sismos en Chiapas
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades conectadas al sistema oficial que están más expuestas a los sismos fuertes o vulnerables por su tipo de suelo.
El aviso se emite principalmente para la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Morelos y Jalisco. Esto se debe a que los sensores monitorean la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que al detectar un movimiento peligroso hacia alguna de estas regiones, activan los altavoces de las calles y los celulares para dar segundos de ventaja antes de la sacudida.
EN VIVO temblor hoy 18 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque gran parte del territorio está sobre la Placa Norteamericana, mientras que desde el Pacífico las placas de Cocos y Rivera empujan con fuerza para meterse por debajo del continente.
Al chocar, las rocas se traban y acumulan una enorme presión durante años hasta que se liberan de golpe, generando las ondas sísmicas. A esto se le suma el roce constante con la Placa del Pacífico en el noroeste y la del Caribe en el sureste, convirtiendo al país en una zona de intensa fricción tectónica.
Van mil 808 réplicas en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional informó que se han contado un total de mil 808 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio en la costa de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
De acuerdo con el reporte oficial del organismo, la réplica de mayor intensidad se registró a las 09:20 horas del mismo 17 de julio, alcanzando una magnitud de 6.5.
Se registran ocho sismos durante la noche en Chiapas
Durante la noche y madrugada de este 17 y 18 de agosto se registraron ocho temblores en el estado de Chiapas.
- Sismo de 4.0 en Pijijiapan, Chiapas, a las 8:20 de la noche.
- Sismo de 5.8 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 23:02.
- Sismo de 4.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 23:05.
- Sismo de 4.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 23:11.
- Sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 23:25.
- Sismo de 4.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 23:42.
- Sismo de 4.2 en Huixtla, Chiapas, a las 23:48.
- Sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 0:18 de la madrugada.
Temblor en Chiapas durante la madrugada
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante la madrugada de este martes 18 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 00:18, con epicentro ubicado a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.