¡México no deja de temblar! Estos son los estados con más actividad hoy
¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada en vivo.
¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sentido en México este martes 25 de agosto 2026 con magnitud, epicentro e información EN VIVO de autoridades.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco
Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, opera con una red de sensores ubicados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que el aviso solo se emite en las ciudades vulnerables conectadas a la red pública y los altavoces de protección civil cuando un sismo detectado representa un riesgo real de daño.
EN VIVO temblor hoy 25 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Chiapas concentra la mayor actividad sísmica de este martes; suma más movimientos que otros estados
La actividad sísmica de este martes 25 de agosto se concentra principalmente en Chiapas, entidad que acumula el mayor número de movimientos registrados en el listado hasta ahora.
Desde la madrugada se han reportado varios sismos frente a las costas y en distintos puntos cercanos a Ciudad Hidalgo, Huixtla, Pijijiapan, Mapastepec, Cintalapa y Tonalá, con magnitudes que van desde los 3.4 hasta los 4.2.
Entre los movimientos más destacados se encuentran los registrados durante la madrugada al suroeste de Huixtla, con magnitudes de 4.2, 4.1 y 4.1, además de otros temblores de magnitud 3.9 y 3.8 en la zona cercana a Ciudad Hidalgo.
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país.
Le siguen la zona de alta sismicidad, que incluye a Baja California por la Falla de San Andrés junto con estados como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la zona de sismicidad intermedia en el centro del país, donde la Ciudad de México sufre una amplificación por su suelo arcilloso; y finalmente la zona en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.
En esta ocasión el ejercicio cobra especial relevancia al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.
A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
Sismo en Matías Romero, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este martes 25 de agosto de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:32, con epicentro localizado a 44 kilómetros al este de Matías Romero.
Ocho sismos sacuden Guerrero
Durante la madrugada de este martes 25 de agosto se registraron ocho sismos en zonas del estado de Guerrero.
3:34 AM- Sismo de 2.9 en Tecpan.
3:34.29 AM- Sismo de 2.9 en Tecpan.
3:45 AM- Sismo de 3.0 en San Marcos.
3:57 AM- Sismo de 2.9 en San Marcos.
4:06 AM- Sismo de 2.9 en San Marcos.
4:14 AM- Sismo de 3.2 en Arcelia.
4:17 AM- Sismo de 2.8 en Petatlán.
4:38 AM- Sismo de 2.8 en San Marcos.
Temblor en Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante la madrugada de este martes 25 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 01:49, con epicentro ubicado a 158 kilómetros al suroeste de Huixtla.