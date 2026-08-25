¡México no deja de temblar! Estos son los estados con más actividad hoy

¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sentido en México este martes 25 de agosto 2026 con magnitud, epicentro e información EN VIVO de autoridades.

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica en México suena principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco

Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, opera con una red de sensores ubicados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que el aviso solo se emite en las ciudades vulnerables conectadas a la red pública y los altavoces de protección civil cuando un sismo detectado representa un riesgo real de daño.