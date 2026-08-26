Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Mexicali, Baja California
¿Sentiste un temblor hoy miércoles 26 de agosto? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos sucedidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas. En esta ocasión el ejercicio es diferente al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.
A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 26 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Temblor en Sayula de Alemán, Veracruz
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 la tarde de este miércoles 26 de agosto de 2026 en el estado de Veracruz.
El movimiento telúrico ocurrió a las 14:10, con epicentro ubicado a 52 kilómetros al sur de Sayula de Alemán.
Sismo de 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.3 la tarde de este miércoles 26 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 13:53, con epicentro localizado a 148 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país.
Le siguen la zona de alta sismicidad, que incluye a Baja California por la Falla de San Andrés junto con estados como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la zona de sismicidad intermedia en el centro del país, donde la Ciudad de México sufre una amplificación por su suelo arcilloso; y finalmente la zona en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.
Sismo de magnitud 4.1 al este de Crucecita, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 09:53, con epicentro ubicado a 14 kilómetros al este de Crucecita.
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.2 la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:30, con epicentro ubicado a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
Temblor en Mexicali, Baja California
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 3.5 durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 en el estado de Baja California.
El movimiento telúrico ocurrió a las 03:53, con epicentro ubicado a 26 kilómetros al sureste de Mexicali.
Temblor en Arriaga, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante las primeras horas de este miércoles 26 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05:46, con epicentro ubicado a 50 kilómetros al noroeste de Arriaga.