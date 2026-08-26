Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Mexicali, Baja California

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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas. En esta ocasión el ejercicio es diferente al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.

A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.