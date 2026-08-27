Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 27 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

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¿Por qué tiembla tanto en México?

México tiembla tanto porque gran parte del territorio está sobre la Placa Norteamericana, mientras que desde el Pacífico las placas de Cocos y Rivera empujan con fuerza para meterse por debajo del continente.

Al chocar, las rocas se traban y acumulan una enorme presión durante años hasta que se liberan de golpe, generando las ondas sísmicas. A esto se le suma el roce constante con la Placa del Pacífico en el noroeste y la del Caribe en el sureste, convirtiendo al país en una zona de intensa fricción tectónica.