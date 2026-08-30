Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 30 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy domingo 30 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todos los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Hubo un temblor hoy domingo 30 de agosto? Consulta todo sismo acontecido en México con magnitud, epicentro e información oficial de autoridades.
En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de todos los movimientos telúricos para que te mantengas informado.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular, la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada
EN VIVO temblor hoy 30 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante las primeras horas de este domingo 30 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05:21, con epicentro localizado a 131 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.