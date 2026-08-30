Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 30 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo un temblor hoy domingo 30 de agosto? Consulta todo sismo acontecido en México con magnitud, epicentro e información oficial de autoridades.

En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de todos los movimientos telúricos para que te mantengas informado.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular, la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada