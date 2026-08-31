Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 31 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Sentiste un temblor hoy lunes 31 de agosto? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy lunes 31 de agosto? Consulta todos los movimientos telúricos sentidos en México
En Azteca Noticias te brindamos el reporte de magnitud, epicentro e información oficial de autoridades.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular , la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.
EN VIVO temblor hoy 31 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Tiembla en Unión Hidalgo, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante las primeras horas de este lunes 31 de agosto de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05:02, con epicentro localizado a 27 kilómetros al este de Unión Hidalgo.