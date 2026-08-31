Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 31 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular , la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.