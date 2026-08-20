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Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 20 de agosto

Este es el reporte EN VIVO de los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras hoy 20 de agosto.

Carreteras 20 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Si planeas salir a carretera hoy jueves 20 de agosto, no olvides consultar EN VIVO el reporte con todo el avance así como los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras que hay en el país.
En Azteca Noticias te mantenemos actualizado para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras en carreteras hoy

Tránsito lento en la México- Pachuca

Casi 8km de tráfico con dirección a CDMX.

Cierre parcial en la Guadalajara- Colima

Accidente en el km 11 con dirección a Guadalajara deja cierre parcial.

Se libera el paso en la México-Pachuca

Se retiran manifestantes de la zona.

Manifestantes bloquean la México-Pachuca

Un grupo de personas bloquea la circulación sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del Monumento al Vigilante.

Cerrada la Guadalajara-Tepic

Un accidente en la carretera libre cerca del km 206+500 dejó cerrada la circulación.

Aparatoso accidente en Monterrey

Un choque entre un camión revolvedora y un vehículo particular provocó un incendio sobre la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey; una persona murió y otra resultó lesionada.

Accidente en la Guadalajara- Colima

En el km 12 con dirección a Colima hay cierre parcial por choque de dos tracto camiones.

Tráfico en la Cuernavaca- Acapulco

EN el km 98 hay lento avance con dirección a Cuernavaca.

Accidente en Puebla

Cierre parcial en la Puebla- Córdoba a la altura de Acatzingo.

Accidente en Querétaro

Cierre parcial en el km 044+000 del Macro Libramiento de Querétaro con dirección a Celaya.

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