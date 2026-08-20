Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 20 de agosto
Este es el reporte EN VIVO de los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras hoy 20 de agosto.
Si planeas salir a carretera hoy jueves 20 de agosto, no olvides consultar EN VIVO el reporte con todo el avance así como los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras que hay en el país.
En Azteca Noticias te mantenemos actualizado para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras en carreteras hoy
Tránsito lento en la México- Pachuca
Casi 8km de tráfico con dirección a CDMX.
#AlMomento ⚠️ Tlalnepantla— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 20, 2026
Se registra tránsito lento 🐢, con afectación de aproximadament 8 km en la 📍Autopista México-Pachuca , dirección #CDMX.
Te sugerimos :
✅ Prevé tiempos de traslado. ⌛
✅ Utiliza rutas alternas como Vía Morelos 🛣️
✅ Evita el uso del celular al… pic.twitter.com/6QFOzYEaMR
Cierre parcial en la Guadalajara- Colima
Accidente en el km 11 con dirección a Guadalajara deja cierre parcial.
Se libera el paso en la México-Pachuca
Se retiran manifestantes de la zona.
#ViaLibre en #EdoMex tras presencia de personas cerca del Km 009+200 de la carretera México-Pachuca. Maneje con precaución. pic.twitter.com/vyYZdImKAq— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 20, 2026
Manifestantes bloquean la México-Pachuca
Un grupo de personas bloquea la circulación sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del Monumento al Vigilante.
#ÚltimaHora 🚨🚗 ¡Caos total en la México-Pachuca! Un grupo de personas bloquea la circulación a la altura del Monumento al Vigilante, provocando afectaciones viales pic.twitter.com/o518OS83m7— adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026
Cerrada la Guadalajara-Tepic
Un accidente en la carretera libre cerca del km 206+500 dejó cerrada la circulación.
#Tomeprecauciones en #Nayarit se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 206+500 de la carretera libre Guadalajara - Tepic. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/oTRELfcsCa— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 20, 2026
Aparatoso accidente en Monterrey
Un choque entre un camión revolvedora y un vehículo particular provocó un incendio sobre la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey; una persona murió y otra resultó lesionada.
#IMPORTANTE 🚨 Un choque entre un camión, tipo revolvedora, y un vehículo particular provocó un incendio sobre la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey; una persona murió y otra resultó lesionada 🔥🚑 pic.twitter.com/FcmtX178qP— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026
Accidente en la Guadalajara- Colima
En el km 12 con dirección a Colima hay cierre parcial por choque de dos tracto camiones.
Tráfico en la Cuernavaca- Acapulco
EN el km 98 hay lento avance con dirección a Cuernavaca.
Accidente en Puebla
Cierre parcial en la Puebla- Córdoba a la altura de Acatzingo.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 167+000, de la carretera Puebla-Cordoba, a la altura del Mpio. Acatzingo, con dirección a Puebla. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/HqhWMlUQOX— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 20, 2026
Accidente en Querétaro
Cierre parcial en el km 044+000 del Macro Libramiento de Querétaro con dirección a Celaya.
#TomePrecauciones en #Querétaro se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 044+000, de la carretera Macro Libramiento de Querétaro, a la altura del Mpio. Querétaro, con dirección a Celaya, Gto. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/Lld1K6nSGT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 20, 2026