¡Se desploma! El precio del dólar presenta una baja frente al peso hoy 19 de agosto 2026

El precio del dólar estadounidense presenta una baja para este miércoles, donde queda fuera de los 18 pesos desde principios del mes. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy 19 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $16.96 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 19 de agosto 2026.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el tercer martes del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 19 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 19 de agosto 2026 en 65 mil 395 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.45% en comparación con su último cierre. Suma su tercer aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 107 mil 875 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 19 de agosto 2026?

El precio del petróleo redujo sus ganancias, pero se mantuvieron cerca del máximo de tres semanas alcanzado a principios del miércoles debido a la incertidumbre sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y otras interrupciones en el suministro que se están produciendo en el mercado.

El crudo Brent alcanzó su nivel más alto desde el 30 de julio, y el WTI llegó a su nivel más alto desde el 31 de julio al principio de la sesión, antes de retroceder.

