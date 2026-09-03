Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 3 de septiembre
Todo lo que sucede en las carreteras este jueves 3 de septiembre 2026 lo encuentras en vivo aquí; acidentes, bloqueos o cualquier percance que afecte tu ruta.
Evita contratiempos al utilizar cualquiera de las carreteras del país hoy jueves 3 de septiembre 2026 con nuestras actualizaciones en vivo sobre accidentes, bloqueos o situaciones que puedan afectar tu ruta.
Con información de la Guardia Nacional -división carreteras-, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te mostramos las eventualidades más importantes de la jornada.
Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 3 de septiembre
Manifestantes cierran la Avenida Central
Un grupo de manifestantes bloqueó la Avenida Central, a la altura de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro, esto en el Estado de México, por lo que hay intensa carga vehicular en la zona.
AIFA afectado por un bloqueo
Está cerrada la carretera Camino a San Jerónimo, por lo que una de las entradas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) permanece cerrada. La terminal aérea pidió a los viajeros salir con tiempo para no perder sus vuelos.
#AIFAinforma pic.twitter.com/WSf8JpWTb6— Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) September 3, 2026
Cerrada la autopista Guadalajara-Colima
Equipos de emergencia trabajan para retirar un tracto camión siniestrado, lo que mantiene cerrada la circulación en el kilómetro 41 de la autopista Guadalajara-Colima, con dirección a Guadalajara.
Cierres en la autopista México-Querétaro
La mañana de este jueves hay un cierre parcial a la altura del kilómetro 93, con dirección a la CDMX, debido a un choque entre tracto camión y vagonetas; todo esto genera carga vehicular en la zona.
Mientras que en el kilómetro 57 hay un cierre total, lo que afecta a los autos que desean llegar a CDMX; los trabajos para retirar una unidad siniestrada provocan este caos.