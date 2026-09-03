Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 3 de septiembre

Evita contratiempos al utilizar cualquiera de las carreteras del país hoy jueves 3 de septiembre 2026 con nuestras actualizaciones en vivo sobre accidentes, bloqueos o situaciones que puedan afectar tu ruta.

Con información de la Guardia Nacional -división carreteras-, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te mostramos las eventualidades más importantes de la jornada.