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Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 3 de septiembre

Todo lo que sucede en las carreteras este jueves 3 de septiembre 2026 lo encuentras en vivo aquí; acidentes, bloqueos o cualquier percance que afecte tu ruta.

EN VIVO Tráfico en la autopista
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Escrito por: Ollinka Méndez

Evita contratiempos al utilizar cualquiera de las carreteras del país hoy jueves 3 de septiembre 2026 con nuestras actualizaciones en vivo sobre accidentes, bloqueos o situaciones que puedan afectar tu ruta.

Con información de la Guardia Nacional -división carreteras-, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te mostramos las eventualidades más importantes de la jornada.

Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 3 de septiembre

Manifestantes cierran la Avenida Central

Un grupo de manifestantes bloqueó la Avenida Central, a la altura de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro, esto en el Estado de México, por lo que hay intensa carga vehicular en la zona.

AIFA afectado por un bloqueo

Está cerrada la carretera Camino a San Jerónimo, por lo que una de las entradas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) permanece cerrada. La terminal aérea pidió a los viajeros salir con tiempo para no perder sus vuelos.

Cerrada la autopista Guadalajara-Colima

Equipos de emergencia trabajan para retirar un tracto camión siniestrado, lo que mantiene cerrada la circulación en el kilómetro 41 de la autopista Guadalajara-Colima, con dirección a Guadalajara.

Cierres en la autopista México-Querétaro

La mañana de este jueves hay un cierre parcial a la altura del kilómetro 93, con dirección a la CDMX, debido a un choque entre tracto camión y vagonetas; todo esto genera carga vehicular en la zona.

Mientras que en el kilómetro 57 hay un cierre total, lo que afecta a los autos que desean llegar a CDMX; los trabajos para retirar una unidad siniestrada provocan este caos.

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