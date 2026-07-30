Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 30 de julio
Consulta las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras del país: accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras.
Este jueves 30 de julio, consulta antes de salir de casa, todas las actualizaciones sobre el avance de las principales autopistas del país EN VIVO.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras para que no te tomen por sorpresa.
Accidentes, manifestaciones, bloqueos y obras en las carreteras
Cierre en la México-Querétaro
Choque múltiple en el km 75 con dirección a Querétaro, hay reducción de carriles.
Accidente en la Toluca-Palmillas
Cierre total en el km 002+600 con dirección a Toluca y Querétaro.