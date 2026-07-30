Dólar vuelve a alejarse de los 18 pesos: Así amanece el tipo de cambio en México este jueves

¡Se sigue tomando un respiro! El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios para las primeras horas de este jueves 30 de julio 2026, alejándose de los 18 pesos por cuarto día consecutivo. Azteca noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 30 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último jueves del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense se debilitó poco antes de un informe sobre la inflación del país vecinos que será analizado por los inversionistas para evaluar la trayectoria de las tasas de interés, un día después de que la Reserva Federal dejara a los mercados en la incertidumbre sobre su futura política monetaria.

Precio del dólar estadounidense se aleja de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 30 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.60 pesos la compra y se vende a $13.44 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense continúa arriba de lo 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 30 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 30 de julio 2026 en 64 mil 757 pesos por unidad, registrando un importantes aumento de 1.35% en comparación con su último cierre. La criptomoneda suma su segundo día consecutivo al alza.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 126 mil 448 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin registra su segunda alza consecutiva de la semana|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este jueves 30 de julio 2026?

El precio del petróleo tuvo una sesión volátil las primeras horas de este jueves, retrocediendo ligeramente después de las ganancias iniciales, mientras los inversores sopesaban las conversaciones entre Omán e Irán sobre el estrecho de Ormuz y la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.



Petróleo Brent - 90.38 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 83.74 dólares por barril

Con información de Reuters...