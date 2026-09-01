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Accidente en la México-Querétaro genera avance lento a la altura de Tepotzotlán rumbo a la CDMX

¿Viajas por carreteras de México este martes 1 de septiembre 2026? Consulta el reporte EN VIVO de bloqueos y todo lo que sucede en las vialidades.

EN VIVO Tráfico y bloqueos
Si viajas en carretera hoy esto te interesa.|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

¿Viajas por carreteras de México este martes 1 de septiembre 2026? Consulta el minuto a minuto de todo lo que sucede en estas vías de comunicación.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que no llegues tarde a tu destino.

Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 1 de septiembre 2026?

Reducción de carriles en la autopista México-Querétaro por percance vial

Un percance vial ocasionó el cierre parcial de la circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 44+600, en el municipio de Tepotzotlán. El corte de carriles complica el avance de los vehículos que se dirigen hacia la Ciudad de México, por lo que conviene tomar precauciones al aproximarse al punto.

Cierre parcial en la vía Cuatro Caminos-Apatzingán

Un accidente vehicular provocó el cierre parcial de la circulación en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, cerca del kilómetro 189+400, a la altura del Crucero de Parácuaro. La reducción de carriles afecta el avance con dirección a Cuatro Caminos, por lo que se pide circular con precaución por el tramo.

Accidente en la Chamapa-Lechería reduce carriles

Un accidente vial provocó el cierre parcial de la circulación en la carretera Chamapa-Lechería, cerca del kilómetro 13+800, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La reducción de carriles afecta el paso con dirección a la Ciudad de México, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir por la zona.

Accidente en la autopista México - Querétaro

Una pipa de gas volcó en la autopista México - Querétaro, antes de llegar a la caseta de Tepotzotlán; hay afectación en ambos sentidos, principalmente rumbo a la CDMX.

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