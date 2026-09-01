Accidente en la México-Querétaro genera avance lento a la altura de Tepotzotlán rumbo a la CDMX
¿Viajas por carreteras de México este martes 1 de septiembre 2026? Consulta el reporte EN VIVO de bloqueos y todo lo que sucede en las vialidades.
¿Viajas por carreteras de México este martes 1 de septiembre 2026? Consulta el minuto a minuto de todo lo que sucede en estas vías de comunicación.
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Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 1 de septiembre 2026?
Reducción de carriles en la autopista México-Querétaro por percance vial
Un percance vial ocasionó el cierre parcial de la circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 44+600, en el municipio de Tepotzotlán. El corte de carriles complica el avance de los vehículos que se dirigen hacia la Ciudad de México, por lo que conviene tomar precauciones al aproximarse al punto.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 044+600, de la carretera México - Querétaro, a inmediaciones del Mpio. de Tepotzotlán, Edo. Méx., con dirección a Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/TYDXxLt2QQ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 1, 2026
Cierre parcial en la vía Cuatro Caminos-Apatzingán
Un accidente vehicular provocó el cierre parcial de la circulación en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, cerca del kilómetro 189+400, a la altura del Crucero de Parácuaro. La reducción de carriles afecta el avance con dirección a Cuatro Caminos, por lo que se pide circular con precaución por el tramo.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 189+400, de la carr. Quiroga-Tepalcatepec Ent. (Cuatro Caminos - Apatzingán), a la altura del Crucero de Parácuaro, con dirección a Cuatro Caminos. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PMELMbZMjy— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 1, 2026
Accidente en la Chamapa-Lechería reduce carriles
Un accidente vial provocó el cierre parcial de la circulación en la carretera Chamapa-Lechería, cerca del kilómetro 13+800, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La reducción de carriles afecta el paso con dirección a la Ciudad de México, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir por la zona.
#TomePrecauciones en #CdMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 013+800, de la carretera Chamapa - Lechería, a la altura del Mpio. de Atizapán de Zaragoza, con dirección a Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/7og2YyXJh2— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 1, 2026
Accidente en la autopista México - Querétaro
Una pipa de gas volcó en la autopista México - Querétaro, antes de llegar a la caseta de Tepotzotlán; hay afectación en ambos sentidos, principalmente rumbo a la CDMX.