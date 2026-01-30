Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos y accidentes que afectan carreteras en México hoy 30 de enero
Bloqueos, accidentes y tráfico afectan carreteras de México HOY 30 de enero. Sigue EN VIVO cierres, autopistas colapsadas y rutas alternas en tiempo real.
Si tienes planeado circular hoy, viernes 30 de enero, por las autopistas o los accesos principales a la Ciudad de México, es fundamental que extremes precauciones y mantengas un monitoreo constante de tu ruta.
Situación actual en accesos y carreteras
Las condiciones del tráfico pueden transformarse de manera drástica en muy poco tiempo. Actualmente, los factores que están impactando la movilidad incluyen, incidentes y bloqueos.
Se advierte que cualquier manifestación, reducción de carriles por obras o accidente imprevisto tiene el potencial de paralizar las entradas y salidas clave de la capital.
Se restablece la circulación en la autopista México-Toluca
Se ha restablecido la circulación en la autopista México-Toluca, específicamente en el kilómetro 25 con rumbo a Santa Fe. La vía permaneció cerrada tras el incendio de la cabina de un tráiler, siniestro derivado de un percance vial ocurrido cerca de las 7:00 horas.
#AlMomento | Se reabre la autopista, México, Toluca a la altura del kilómetro 25 con dirección hacia la zona de Santa Fe, después del incendio que se registró alrededor de las 7:00 de la mañana de la cabina de un tráiler tras un incidente vial.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026
Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/V2JjFJq7u5
Accidente en carretera México-Toluca y la calle Eucalipto
Se registra una movilización activa de los cuerpos de rescate en la intersección de la carretera México-Toluca y la calle Eucalipto, dentro de la colonia Loma del Padre.
Los equipos de emergencia se encuentran desplegados en el sitio realizando las labores pertinentes tras un percance vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al transitar por esta zona debido a la presencia de unidades de apoyo y posibles afectaciones a la circulación.
¡Atención! Tráfico pesado en el cruce de Izcalli
Se informa sobre una situación de tráfico intenso que está afectando severamente la circulación en el municipio de Cuautitlán Izcalli durante esta mañana.
La congestión principal se concentra en la intersección de:
- Autopista México-Querétaro
Av. José López Portillo
Se registra una fila de vehículos que se extiende por aproximadamente 2.18 kilómetros.
¡Reporte vial! ⚠️— C5 Estado de México (@C5Edomex) January 30, 2026
Esta mañana se registra afectación vial por tráfico pesado en el municipio de #CuautitlánIzcalli, principalmente en el cruce de la Autopista México-Querétaro y la Av. José López Portillo, con una afectación de 2.18 km.
Se recomienda a los automovilistas buscar… pic.twitter.com/49ZnrMImra