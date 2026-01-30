Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos y accidentes que afectan carreteras en México hoy 30 de enero

Si tienes planeado circular hoy, viernes 30 de enero, por las autopistas o los accesos principales a la Ciudad de México, es fundamental que extremes precauciones y mantengas un monitoreo constante de tu ruta.

Situación actual en accesos y carreteras

Las condiciones del tráfico pueden transformarse de manera drástica en muy poco tiempo. Actualmente, los factores que están impactando la movilidad incluyen, incidentes y bloqueos.

Se advierte que cualquier manifestación, reducción de carriles por obras o accidente imprevisto tiene el potencial de paralizar las entradas y salidas clave de la capital.

