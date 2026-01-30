Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos y accidentes que afectan carreteras en México hoy 30 de enero

Bloqueos, accidentes y tráfico afectan carreteras de México HOY 30 de enero. Sigue EN VIVO cierres, autopistas colapsadas y rutas alternas en tiempo real.

Bloqueos y accidentes en carreteras de México hoy 30 de enero
Precauciones necesarias para transitar por carreteras de la Ciudad de México hoy 30 de enero.|Guardia Nacional
Notas,
Estados

Escrito por:  Ollinka Méndez

Si tienes planeado circular hoy, viernes 30 de enero, por las autopistas o los accesos principales a la Ciudad de México, es fundamental que extremes precauciones y mantengas un monitoreo constante de tu ruta.

Situación actual en accesos y carreteras

Las condiciones del tráfico pueden transformarse de manera drástica en muy poco tiempo. Actualmente, los factores que están impactando la movilidad incluyen, incidentes y bloqueos.

Se advierte que cualquier manifestación, reducción de carriles por obras o accidente imprevisto tiene el potencial de paralizar las entradas y salidas clave de la capital.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos y accidentes que afectan carreteras en México hoy 30 de enero

Se restablece la circulación en la autopista México-Toluca

Se ha restablecido la circulación en la autopista México-Toluca, específicamente en el kilómetro 25 con rumbo a Santa Fe. La vía permaneció cerrada tras el incendio de la cabina de un tráiler, siniestro derivado de un percance vial ocurrido cerca de las 7:00 horas.

Accidente en carretera México-Toluca y la calle Eucalipto

Se registra una movilización activa de los cuerpos de rescate en la intersección de la carretera México-Toluca y la calle Eucalipto, dentro de la colonia Loma del Padre.

Los equipos de emergencia se encuentran desplegados en el sitio realizando las labores pertinentes tras un percance vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al transitar por esta zona debido a la presencia de unidades de apoyo y posibles afectaciones a la circulación.

¡Atención! Tráfico pesado en el cruce de Izcalli

Se informa sobre una situación de tráfico intenso que está afectando severamente la circulación en el municipio de Cuautitlán Izcalli durante esta mañana.

La congestión principal se concentra en la intersección de:

  • Autopista México-Querétaro

  • Av. José López Portillo

    Se registra una fila de vehículos que se extiende por aproximadamente 2.18 kilómetros.

Tags relacionados
Accidentes en México Carreteras en México

Notas