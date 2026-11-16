Aprovecharon los descuentos del Buen Fin a la mala. Tres sujetos con mazos irrumpieron este lunes en una tienda departamental ubicada en el cruce de División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Tras cometer el asalto a plena luz del día, los sujetos se dieron a la fuga. Aunque más tarde, se reportó la detención de uno de los presuntos ladrones.

Asalto en tienda departamental durante el Buen Fin en CDMX

Durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, se reportó el asalto a una tienda de cadena, luego de que tres sujetos encapuchados llegaran a bordo de una motocicleta e irrumpieran en el establecimiento.

Los presuntos delincuentes rompieron las vitrinas del área de exhibición y sustrajeron joyas, celulares y otros artículos de valor.

Tras el robo, los sujetos lograron darse a la fuga, lo que provocó una intensa movilización policial, además de que la zona fue resguardada por las autoridades para realizar las investigaciones y determinar el monto de lo robado.

Por su parte, una empleada del lugar fue atendida por personal del ERUM, tras presentar una crisis nerviosa por lo ocurrido.

Reportan una persona detenida tras robo en tienda departamental

Una vez que se recibió el reporte, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladó a la zona para iniciar las primeras investigaciones.

Se reportó que a través de cámaras se dio el seguimiento a los probables responsables, quienes escaparon a toda velocidad en una motocicleta color negro y posteriormente abordaron una unidad de transporte público.

Por estos hechos, autoridades capitalinas dieron aviso al agente del Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Aunque de manera preliminar se reporta la detención de unos de los presuntos asaltantes, la Secretaría de Seguridad no ha compartido más detalles.