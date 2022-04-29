Encapuchados queman 33 camiones en Chile

Un grupo de encapuchados quemaron y destruyeron al menos 33 camiones durante los enfrentamientos entre el Estado y el grupo indígena mapuche, quienes exigen la devolución de tierras ancestrales en la región Bío Bío en el sur de Chile.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Chile, el incidente ocurrió en un predio ubicado en la comuna de los Álamos, en una empresa de áridos.

En algunas imágenes se pueden ver los camiones envueltos en llamas, mientras otros más lucen destruidos después de que los servicios de emergencia de Chile lograron apagar el fuego.

Un testigo narró que los encapuchados bajaron a un chofer de su camión y después utilizaron el vehículo para bloquear la carretera, posteriormente le prendieron fuego al auto.

🇨🇱🔥|El terrorismo está desatado en Chile y específicamente en la Macro Zona Sur.

🚛30 camiones quemados por más de 40 terroristas armados.

¡Estamos solos! pic.twitter.com/oqJhBwmCzj — Pablo Fontirroig (@AndrsFischer1) April 29, 2022

"Usaron un camión para bloquear la carretera, lo hicieron bajar (al conductor del camión), llevaron ese camión al medio de la carretera y lo quemaron. Eso fue básicamente todo".

Por su parte, Carlos Vela, coronel de la policía de Chile indicó que en total los encapuchados quemaron 33 vehículos entre camiones forestales, camiones de transporte, volquetes, camionetas y vehículos particulares.

“Tenemos una recopilación preliminar de unos 33 vehículos registrados (afectados por el ataque), entre camiones forestales, camiones de transporte, volquetes, camionetas y tres vehículos particulares”.

Algunas personas afectadas relataron para la agencia Reuters que los enfrentamientos llevan mucho tiempo sin que las autoridades resuelvan, incluso agregaron que no hay detenidos por estos actos.

“Hemos estado pasando por este mismo problema durante bastante tiempo. Siguen los ataques, no ha habido detenciones y los que son detenidos quedan en libertad”, agregó la persona.

Aumenta violencia en Chile

En la última década, Chile ha visto un aumento de la violencia, con ataques incendiarios a fincas, maquinaria y camiones en las regiones de Bio Bio y La Araucana, 600 km al sur de Santiago, hogar de los mapuche, el grupo étnico más grande del país.