Hombre se prende fuego frente a la sede de gobierno de Chile

Un hombre que se encontraba dentro de su vehículo estacionado frente al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile, se prendió fuego, informaron policías locales.

De acuerdo con las autoridades por el momento se desconoce los motivos que llevaron a este hombre a prenderse fuego o si se trató de un accidente.

Los bomberos de Chile lograron sacar al sujeto del vehículo en llamas y lo trasladaron a un hospital, lo reportan en estado de gravedad por las lesiones de quemaduras que sufrió.

“La persona se encontraba con un gran porcentaje de su cuerpo quemado. Bomberos procedieron a retirar a la persona que se encontraba en el interior, siendo atendida y trasladada por el Servicio de Salud Metropolitano", indicó Rodrigo Tudela, el teniente primero de la sexta compañía de Bomberos de Santiago.

|Reuters

Las autoridades de Chile detallaron que el hombre, que aún se encuentra en calidad de desconocido, llegó a la sede del gobierno chileno la mañana de este viernes a través de la avenida Alameda.

Posteriormente, el hombre prendió un bidón de gasolina cuando se encontraba dentro de su vehículo con la intención aparentemente con la intención de quemarse.

Chile investiga inmolación de hombre en sede del gobierno

El fuego del vehículo fue sofocado en seguida por los carabineros, gracias a los tanques de agua a presión de la policía que están instalados de forma permanente en la sede del gobierno de Chile desde 2019, cuando se realizaron una serie de protestas en el país.

La policía de Chile comenzó una investigación para conocer los detalles y motivos que llevaron al hombre a inmolarse dentro de su vehículo y frente al Palacio de Moneda.

"Los elementos que se encuentran al interior de vehículos se encuentran siendo periciados por el Departamento de Investigación de Incendios en conjunto con Carabineros. Se encontraron restos de un cilindro, lo cual está siendo periciado”, agregó Tudela.

Añadió que no está claro si el hombre se incendió a propósito o el incendio se trató de un accidente.