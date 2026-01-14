Hallan fosa clandestina en Tlaxcala; entre los cuerpos estaría presunto líder de “Los Pescados”

El hallazgo de una fosa clandestina la mañana de este miércoles encendió las alertas en el municipio de Panotla, Tlaxcala donde autoridades desplegaron un operativo tras un reporte ciudadano que advertía sobre una situación irregular en terrenos de labor de la zona.

La movilización comenzó luego de una llamada al número de emergencias 911, lo que derivó en la llegada de corporaciones de seguridad y personal especializado para verificar lo ocurrido y asegurar el área, sin que en un primer momento se precisaran mayores detalles.

Horas después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó que ya se realizan investigaciones por un posible delito de alto impacto, aunque aclaró que la información disponible aún es preliminar y que los resultados periciales serán clave para esclarecer qué ocurrió en ese punto del estado.

¿Qué se sabe del hallazgo de la fosa clandestina en Panotla, Tlaxcala?

De acuerdo con información oficial, en el sitio fueron localizados tres cuerpos, los cuales presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que inicialmente impidió determinar incluso el sexo de las víctimas. La zona fue acordonada y resguardada por corporaciones de los tres órdenes de gobierno mientras se realizaban las labores periciales.

Las autoridades confirmaron que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, y que los restos fueron trasladados para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de establecer tanto la causa de muerte como la posible temporalidad de los hechos.

La Fiscalía de Tlaxcala precisó que las indagatorias continúan para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer si el hallazgo está relacionado con otros casos de desaparición reportados en la entidad. Mientras tanto, el sitio permanece bajo resguardo y se mantiene coordinación con instancias de seguridad.

Versiones sobre posibles identidades de los cuerpos hallados en la fosa clandestina

En paralelo a la investigación oficial, circulan versiones en medios locales que apuntan a que entre los cuerpos podría encontrarse el de Rolando Humberto Mateos Pérez , alias "El Pescado", presunto líder criminal de "Los Pescados" reportado como desaparecido el 5 de enero en el municipio Tetla de la Solidaridad, también en Tlaxcala.

Sin embargo, la Fiscalía estatal fue enfática en que no existe confirmación oficial sobre la identidad de las víctimas ni sobre su posible relación con grupos delictivos.

Autoridades estatales señalaron que cualquier información sobre identidades o antecedentes deberá esperar a los resultados de los análisis forenses, a fin de evitar especulación y garantizar el debido proceso.

¿Quiénes son “Los Pescados” y qué se sabe de este grupo delictivo?

"Los Pescados" son un grupo delictivo asentado en Tlaxcala, supuestamente encabezado por Humberto Mateos Pérez, alias "El Pescado".

Según medios locales, esta banda estaría vinculada a delitos como la extorsión, pero no han sido confirmadas por autoridades, por lo que cualquier relación directa sigue bajo investigación.