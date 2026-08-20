Llevaban seis días perdidos en el mar; hallan en Honduras a pescadores de Chiapas

Después de casi una semana de angustia, Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas fueron localizados con vida en Honduras, los pescadores estaban desaparecidos en el mar en Chiapas desde el jueves 13 de agosto.

La confirmación provocó alivio en Bahía de Paredón, donde familiares y pobladores seguían pendientes de cualquier información sobre los dos pescadores.

¿Dónde encontraron a los pescadores desaparecidos de Chiapas?

Los primeros reportes indican que guardacostas de Honduras localizaron a los pescadores en aguas de ese país, después de que su embarcación habría sido desplazada de su zona habitual de pesca por las condiciones del viento y el mal tiempo.

Supuestamente fueron encontrados a 240 kilómetros de las costas de Chiapas.

Personal de la Armada de México rescata a dos pescadores que se encontraban en aguas del Pacífico a más de 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas que se encontraban sobre una hielera, mar adentro frente a las costas del estado de Chiapas. pic.twitter.com/tnTqJOsxzH — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) August 20, 2026

Hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas en las que fueron encontrados.

La noticia cambió por completo el ambiente en Paredón. En entrevista con Alberto Chamé, una familiar confirmó entre lágrimas que ya habían recibido la noticia.

—“¿Dónde lo localizaron? ¿Qué les han dicho?”, preguntó el reportero.

“Pues que va a salir en Puerto Madero”, respondió la familiar, quien de inmediato se preparó para trasladarse al punto donde esperan reencontrarse con los pescadores.

Poco después, familiares salieron de Paredón rumbo a Puerto Madero, en Tapachula, en un vehículo proporcionado por autoridades de Chiapas y con custodia de la Guardia Estatal.

“Habían sido horas de mucha angustia”, expresó la familiar durante la entrevista.

¿Cuándo desaparecieron Daniel y José?

Daniel y José salieron de Bahía de Paredón, Tonalá, el jueves 13 de agosto para realizar actividades de pesca en el Pacífico.

Debían regresar el sábado por la tarde, pero no volvieron. La preocupación creció conforme pasaron las horas y posteriormente se confirmó que se encontraban a unos 120 kilómetros de la costa cuando se perdió contacto con ellos.

Durante los días de búsqueda participaron pescadores de Paredón y Oaxaca, además de elementos de Protección Civil, autoridades de seguridad y personal de la Secretaría de Marina.

El Sistema Estatal de Protección Civil informa que derivado de los arduos trabajos de búsqueda de las 2 personas reportadas como desaparecidas en las Costas de Chiapas, fueron localizadas con vida.



Por el momento se está en espera de mayores datos. pic.twitter.com/Rxt3EOmPpb — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 19, 2026

Mientras los familiares se dirigían hacia Puerto Madero, en la costa chiapaneca comenzó a cambiar el ambiente.

“Hay mucha gente que los está esperando también en las costas chiapanecas”, relató Alberto Chamé durante su reporte desde Paredón.

Por ahora, las autoridades realizan las gestiones para trasladar a Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas a territorio mexicano. Se espera que posteriormente puedan regresar a Bahía de Paredón con sus familias.

¿Qué pasó con los pescadores de Tonalá?

Los primeros reportes apuntan a que el viento y las condiciones adversas del mar pudieron haber provocado que la embarcación se alejara cientos de kilómetros de la zona donde acostumbraban pescar.

La explicación completa de lo ocurrido todavía no se conoce. Será hasta que los pescadores regresen y puedan contar lo sucedido cuando se tengan más detalles de los días que pasaron a la deriva.