Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Llevaban seis días perdidos en el mar; hallan en Honduras a pescadores de Chiapas

Los pescadores Daniel y José serán trasladados a Puerto Madero mientras sus familias ya se preparan para recibirlos en Chiapas tras casi una semana sin noticias.

encuentran-vida-a-pescadores-tonala-chiapas-desaparecidos-en-el-pacifico-estaban-en-honduras
Encuentran con vida a pescadores de Tonalá, Chiapas desaparecidos en el Pacífico; estaban en aguas de Honduras|México Aeroespacial y Defensa

Escrito por: Oscar Morales

Con información de: Alberto Chamé Lira

Después de casi una semana de angustia, Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas fueron localizados con vida en Honduras, los pescadores estaban desaparecidos en el mar en Chiapas desde el jueves 13 de agosto.

La confirmación provocó alivio en Bahía de Paredón, donde familiares y pobladores seguían pendientes de cualquier información sobre los dos pescadores.

¿Dónde encontraron a los pescadores desaparecidos de Chiapas?

Los primeros reportes indican que guardacostas de Honduras localizaron a los pescadores en aguas de ese país, después de que su embarcación habría sido desplazada de su zona habitual de pesca por las condiciones del viento y el mal tiempo.

Supuestamente fueron encontrados a 240 kilómetros de las costas de Chiapas.

Hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas en las que fueron encontrados.

La noticia cambió por completo el ambiente en Paredón. En entrevista con Alberto Chamé, una familiar confirmó entre lágrimas que ya habían recibido la noticia.

—“¿Dónde lo localizaron? ¿Qué les han dicho?”, preguntó el reportero.

“Pues que va a salir en Puerto Madero”, respondió la familiar, quien de inmediato se preparó para trasladarse al punto donde esperan reencontrarse con los pescadores.

Poco después, familiares salieron de Paredón rumbo a Puerto Madero, en Tapachula, en un vehículo proporcionado por autoridades de Chiapas y con custodia de la Guardia Estatal.

“Habían sido horas de mucha angustia”, expresó la familiar durante la entrevista.

¿Cuándo desaparecieron Daniel y José?

Daniel y José salieron de Bahía de Paredón, Tonalá, el jueves 13 de agosto para realizar actividades de pesca en el Pacífico.

Debían regresar el sábado por la tarde, pero no volvieron. La preocupación creció conforme pasaron las horas y posteriormente se confirmó que se encontraban a unos 120 kilómetros de la costa cuando se perdió contacto con ellos.

Durante los días de búsqueda participaron pescadores de Paredón y Oaxaca, además de elementos de Protección Civil, autoridades de seguridad y personal de la Secretaría de Marina.

Mientras los familiares se dirigían hacia Puerto Madero, en la costa chiapaneca comenzó a cambiar el ambiente.

“Hay mucha gente que los está esperando también en las costas chiapanecas”, relató Alberto Chamé durante su reporte desde Paredón.

Por ahora, las autoridades realizan las gestiones para trasladar a Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas a territorio mexicano. Se espera que posteriormente puedan regresar a Bahía de Paredón con sus familias.

¿Qué pasó con los pescadores de Tonalá?

Los primeros reportes apuntan a que el viento y las condiciones adversas del mar pudieron haber provocado que la embarcación se alejara cientos de kilómetros de la zona donde acostumbraban pescar.

La explicación completa de lo ocurrido todavía no se conoce. Será hasta que los pescadores regresen y puedan contar lo sucedido cuando se tengan más detalles de los días que pasaron a la deriva.

Tags relacionados
Estados Accidentes en México