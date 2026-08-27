Lluvia de balas en Cintalapa: Enfrentamiento armado deja un muerto y un detenido en Chiapas

Un violento enfrentamiento armado en Chiapas se registró la tarde de este miércoles 26 de agosto en el municipio de Cintalapa de Figueroa, donde fuerzas de seguridad repelieron una agresión durante un operativo y una persona murió; además, un delincuente fue detenido y se aseguraron armas largas, cargadores y equipo táctico.

El despliegue comenzó después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de criminales armados en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata; al llegar al sitio, los elementos realizaron recorridos de reconocimiento y posteriormente fueron atacados desde una zona de maleza.

¿Qué ocurrió durante el operativo en Cintalapa?

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, los agentes respondieron a la agresión y localizaron a un hombre que se encontraba oculto entre la vegetación; tras el intercambio de disparos, la persona fue neutralizada y murió en el lugar.

La víctima, de aproximadamente 25 años , permanece sin identificar, mientras que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para establecer su identidad y determinar lo ocurrido.

El operativo continuó en los alrededores de la carretera Sayula, a la altura de Jacinto Tirado; en esa zona fue localizado y detenido José “N”, alias “Feyo”, quien llevaba un rifle calibre 7.62x39 milímetros y un cargador abastecido.

Fuerza Interinstitucional Conjunta repele agresión armada en Cintalapa; neutralizan a una persona y detienen a otra con arma larga. https://t.co/XpACBXD9XP#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#ÓscarAparicio#CeroCorrupción pic.twitter.com/nBdEhS9juS — Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) August 27, 2026

¿Qué decomisaron y quién fue detenido?

Además del arma que portaba el detenido, las autoridades reportaron el aseguramiento de dos armas largas, una de ellas tipo AK-47, dos chalecos tácticos y nueve cargadores abastecidos.

A José "N" también le encontraron cinco bolsas transparentes con una sustancia sólida y cristalina, con características similares al cristal, según el reporte oficial.

La autoridad señaló que el detenido manifestó pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG); esta declaración fue atribuida directamente al hombre y forma parte de la información proporcionada por las autoridades.

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones derivadas del enfrentamiento armado en Cintalapa, Chiapas.