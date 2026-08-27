Reportan enfrentamiento en Tabasco, Zacatecas; cierran la carretera federal 54

Autoridades reportaron un enfrentamiento en la comunidad de San Luis, perteneciente al municipio de Tabasco, Zacatecas, este generó una fuerte movilización de elementos de seguridad e interrumpió el flujo de coches en las vías de comunicación del estado.

Ante la situación de alto riesgo, Protección Civil emitió un aviso urgente a los habitantes para solicitarles mantenerse bajo resguardo en sus hogares, con el fin de evitar exponerse en medio del operativo de las fuerzas de seguridad.

Protección Civil lanza alerta en Zacatecas

A través de un comunicado urgente, la unidad de Protección Civil del municipio de Tabasco, Zacatecas, hizo un llamado a la ciudadanía para pedirles que se resguarden en sus hogares.

La autoridad informó que en la comunidad de San Luis se registró un enfrentamiento, por lo que solicitaron a las familias no salir a la calle para evitar ponerse en riesgo.

#IMPORTANTE 🚨 Reportan un enfrentamiento en la comunidad de San Luis, municipio de Tabasco, Zacatecas; autoridades piden a la población mantenerse bajo resguardo ⚠️🏠https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/mN32jAgj38 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Cierran la carretera federal 54

Por lo que estaba sucediendo en dicha zona, las autoridades confirmaron el cierre total de la circulación en la carretera federal 54.

La vía quedó sin paso vehicular mientras los cuerpos de seguridad llevaban a cabo el operativo, por lo que se pidió a los automovilistas evitar la zona y tomar precauciones.

¿Qué pasó en Tabasco, Zacatecas?

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, emitió un mensaje para aclarar la situación en la zona norte del estado.

El mandatario informó que elementos de las fuerzas federales desplegaron diversos operativos en el municipio de Tabasco como parte de las acciones de vigilancia que se mantienen activas en la entidad.

Confirman hallazgo de explosivos en Zacatecas

El gobernador descartó que se tratara de un enfrentamiento armado entre grupos delictivos o contra las autoridades.

Monreal explicó que la presencia del personal militar fue por la detección de artefactos explosivos en la zona, por lo que se requirió la intervención de personal especializado para manejar la situación.

¿Qué pasó con los explosivos?

El mandatario estatal dijo que las fuerzas de seguridad hicieron el operativo para asegurar y retirar los materiales explosivos que no alcanzaron a detonar.

Las autoridades comentaron que mantendrán la presencia de elementos en el área hasta que se garantice por completo la seguridad de los habitantes y se reabra el tránsito sobre la vialidad.