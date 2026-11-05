Se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías afuera del Congreso en Asunción, Paraguay, durante la sesión extraordinaria en la que se discutía la renuncia del presidente Santiago Peña, tras la crisis bancaria. La discusión se dio tras una crisis bancaria en el país.

Durante las manifestaciones hubo reclamos contra el Gobierno, con señalamientos por el depósito de los recursos de entidades oficiales en la finiquitada institución.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, renuncia al cargo

Santiago Peña, presidente de Paraguay, presentó su renuncia al cargo hoy 5 de noviembre de 2026, en plena crisis bancaria en la cual miles de clientes perdieron acceso a sus cuentas de ahorros.

Ueno Bank fue disuelto por órdenes del Banco Central del Paraguay, después de que el regulador determinó que el índice de solvencia del banco estaba a un nivel inferior al mínimo requerido.

Tras la decisión del BCP, las sucursales cerraron y terminaron las operaciones. Ese mismo día renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La oposición acusó al presidente de incurrir en el conflicto de intereses, manipulación regulatoria, y encubrimiento institucional del BCP.

En la renuncia de Peña no se mencionó los señalamientos. “Nunca fue mi intensión defraudar la confianza que depositaron en mí”.

“Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, mencionó en su video de la renuncia.

Si la renuncia es aceptada por el Congreso, Santiago Peña conservará los fueros por su condición de senador vitalicio.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, mencionó Peña en su cuenta de X.

El mandatario quedó envuelto en la crisis que estalló en la intervención de Ueno Bank, siendo vinculada por recibos millonarios de recursos de entidades púbicas.