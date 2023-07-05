Esto es lo que sabe del enorme “agujero de gravedad” que fue hallado en el Océano Índico

Un grupo de científicos anunció un descubrimiento fascinante en las increíbles y aún inexploradas profundidades del mar. Se trata de un “agujero de gravedad” que cubre más de tres millones de kilómetros cuadrados en el Océano Índico, ¿qué es y qué significa este hallazgo? Esto es todo lo que debes saber.

En realidad, el gigantesco "agujero de gravedad" es conocido como el Bajo Geoide del Océano Índico (IOGL, por sus siglas en inglés), un fenómeno único que ha dejado perplejos a la comunidad científica e investigadores y ahora su enigma por fin ha sido revelado.

¿Por qué se formó el “agujero de gravedad” en el fondo del mar?

De acuerdo con la revista académica Geophysical Research Letters, el increíble fenómeno es producto de un déficit de masa dentro del manto de la Tierra debajo del Océano Índico, causado por el intenso movimiento de las placas tectónicas, lo que a su vez provocó una depresión en el fondo marino, afectando la intensidad gravitacional en la zona.

El estudio indicaría que el origen del enorme "agujero de gravedad" se encuentra a más de mil kilómetros bajo la superficie terrestre, en el antiguo "cementerio de placas" bajo África, donde hace millones de años, el hundimiento de restos oceánicos y la actividad volcánica ocasionó el hundimiento de las placas tectónicas.

Para llegar a esta conclusión los científicos del Instituto Indio de Ciencias (IISc) en Bangalore reconstruyeron los últimos 140 millones de años de movimientos de placas tectónicas y realizaron diversas simulaciones por computadora, en las que se reflejó que algunas secciones de estas se han hundido a través del manto debajo de África, generando penachos debajo del Océano Índico.

¿Dónde se encuentra el Océano Índico?

El Océano Índico está limitado al oeste por la costa oriental de África, al norte por el continente Asiático incluyendo las costas de la península arábiga, los países del golfo pérsico, la India, Irán y Pakistán hasta Myanmar y Tailandia en el continente. En el oriente Indonesia y Australia marcan el final de este océano.

Este enorme manto acuífero consta de 68.55 millones de kilómetros cuadrados que equivale al 19.8 de la superficie oceánica y al 14.4% de la superficie total del planeta. Su línea costera es de 66,526 kilómetros con una profundidad promedio de 3,741 metros.