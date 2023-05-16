¿Un sexto océano debajo de la Tierra? Descubren kilómetros de agua por un mineral

¿Un océano gigante escondido debajo de la Tierra? Lo que muchos habían planteado como una hipótesis recibió fundamentos para creer que esto podría ser real y que escondido en lo profundo de la corteza terrestre se encuentra tanta agua que incluso podría ser superior a la que se puede ver desde la superficie.

Mediante un estudio compartido por la revista Nature hace algunos años, se descubrió un mineral con una procedencia de, aproximadamente, 600 kilómetros de profundidad. Recibió por nombre Rinwoodita y en su interior encontraron una gran cantidad de agua, lo que dio como conclusión la gran posibilidad de que esta cantidad de líquido se encuentre debajo del planeta escondido entre las rocas.

Posteriormente, la BBC reportó que, como parte de un estudio más amplio realizado por Graham Pearson y la Universidad de Canadá, se había analizado el diamante de una kimberlita de 100 millones de años encontrado en la zona de Juína, en Brasil, donde detallaron que dentro se contenía la ringwoodita y afirmaron que su profundidad era de entre 410 y 660 kilómetros hacia adentro.

Mineral rinwoodita: La piedra que reveló un océano gigante debajo de la corteza de la Tierra|Jow Smith/BBC

¿Hay océanos en el fondo de la Tierra?

La afirmación de que al interior de la Tierra podría haber un océano inmenso es parcialmente correcta, ya que tras analizar el mineral ringwoodita, se encontró que contenía un 1% de agua. Aunque en un principio parece un muy bajo porcentaje, esta sustancia representa casi toda una región debajo de la corteza terrestre, "una zona de transición entre los mantos superior e inferior", reporta BBC.

Esto implica que en esta parte del planeta podría haber una inmensa cantidad de agua escondida entre las rocas, lo que representaría un inmenso océano debajo de nuestra Tierra y un hallazgo significativo en el origen del mismo.

"¡Creo que es impresionante! Esto implica que el interior podría almacenar varias veces la cantidad de agua que hay en los océanos. Nos dice que el hidrógeno es un ingrediente esencial en la Tierra y no un agregado posterior proveniente de cometas", afirmó Joseph Smith, de la Universidad de Colorado.