¿Traición en Morena? La lista de Inzunza pone a Imelda Castro bajo la lupa

El conflicto político en Sinaloa subió de tono luego de que Enrique Inzunza señalara que fue traicionado, mientras resurgen cuestionamientos sobre su relación política con otros integrantes de Morena, entre ellos Imelda Castro, virtual candidata del partido a la gubernatura. Castro ha cuestionado que Inzunza no haya pedido licencia ante las acusaciones en su contra y ha defendido que cualquier señalamiento internacional debe investigarse conforme a las leyes mexicanas.

La relación política entre Castro, Inzunza y el gobernador Rubén Rocha Moya se remonta a varios procesos electorales. Castro acompañó a Rocha en su llegada al Senado y posteriormente hizo mancuerna electoral con Inzunza en 2024. En medio de señalamientos atribuidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado durante elecciones en Sinaloa, Castro rechazó el injerencismo y pidió que cualquier acusación contra servidores públicos mexicanos sea resuelta por las instituciones nacionales.