Enrique de la Madrid queda fuera de la contienda del Frente Amplio por México

El Comité Organizador del Frente Amplio por México determinó adelantar los resultados de la encuesta para elegir al candidato que representará a la alianza en las próximas elecciones presidenciales 2024. Durante esta fase, se determinó que el aspirante Enrique de la Madrid abandone la contienda.

De acuerdo con los resultados de los estudios de opinión, como parte de la segunda etapa del proceso de selección de la persona responsable del Frente Amplio. Los tres aspirantes que pasan a la tercera etapa son:



Xóchitl Gálvez 38.3%

Beatriz Paredes 26%

Santiago Creel 20.1%

Mediante su cuenta de tuiter, Enrique de la Madrid, felicitó a sus compañeros del Frente Amplio Por México y escribió: “Felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Creel y Xóchitl Gálvez por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido de que un mucho mejor México es posible”.

Felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes @BPR2012 así como a @SantiagoCreelM y @XochitlGalvez por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido de que un #MuchoMejorMéxicoEsPosible. — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 16, 2023

Contendientes del Frente Amplio por México realizarán foros y posteriormente una consulta

El integrante del Frente Amplio por México, Julio Covarrubias, dijo que los tres que pasan a la siguiente ronda acudirán a un foro, de cinco programados, el próximo 17 de agosto en Durango, para cerrar en 26 de agosto en la Ciudad de México.

"Los tres mejores posicionados van a pasar a la siguiente ronda. ¿De que consta la siguiente ronda? comenzará el próximo 17 de agosto en Durango con un foro donde se escucharán propuestas, irá en Monterrey, en la Ciudad de León y en Guadalajara cerrando el 26 de agosto en Ciudad de México".

🔵🔴🟡 El Comité Organizador recibió los resultados de los estudios de opinión y da a conocer a las tres personas que pasan a la tercera etapa.#FrenteAmplioPorMexico pic.twitter.com/DnL5AOEvSC — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) August 16, 2023

El Comité Organizador de Frente Amplio por México dio a conocer que los siguientes foros se llevarán a cabo en Monterrey, Nuevo León el sábado 19 de agosto; en León, Guanajuato el martes 22; en Guadalajara, Jalisco el jueves 24.

Al término de estos foros, y como última etapa, realizarán un sondeo de opinión, además se llevará a cabo una consulta directa en todo el país, que será el 3 de septiembre, para definir a quien encabezará el Frente Amplio.