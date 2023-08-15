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Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este martes 15 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los cuatro aspirantes de Va por México para representar al Frente Amplio este martes 15 de agosto.

Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este martes 15 de agosto
|Twitter @BeatrizParedes

Escrito por: América López

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que realizaron los cuatro aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México este martes 15 de agosto de 2023. Los que se encuentran aún en la contienda son Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Santiago Creel afirma que seguirá recorriendo el país

Este martes Santiago Creel pidió su licencia como diputado federal. Cabe recordar que el día de ayer renunció como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quedando en su cargo Noemí Luna.

Por otra parte, anunció que seguirá recorriendo el país y escuchando las voces "que quieren un mejor país".

Enrique de la Madrid habla sobre la desigualdad de México

A través de su cuenta de Twitter, Enrique de la Madrid habló acerca de la desigualdad que viven las mujeres en México. Por otro lado, compartió un clip de una entrevista que tuvo el pasado lunes 14 de agosto.

Beatriz Paredes tuvo una entrevista sobre el proceso del Frente Amplio por México

A través de sus redes sociales, Beatriz Paredes compartió una entrevista que realizó sobre el avance del proceso interno del Frente Amplio por México.

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El método consiste en tres etapas y el candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre. En la segunda etapa, misma en la que se encuentran los cuatro aspirantes, consiste en que los finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición opositora nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.

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