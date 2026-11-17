Entierran a extraño en su tumba por una confusión en el cementerio de Deeping St James, en Lincolnshire, Inglaterra, y desatan un pleito de tres años para Marie Lane, una mujer de 69 años que solo quería asegurar su descanso junto a sus padres fallecidos.

El hallazgo del desconocido detrás de la tumba de su madre

En 2013, Lane pagó el derecho exclusivo de un lote detrás de la sepultura de su madre, según confirma un documento del consejo parroquial que revisó el medio local The Telegraph. A principios de 2023, la mujer visitó el panteón y descubrió que sepultaron a otra persona en su espacio.

Sorprendida y sin saber qué hacer, reclamó su lugar porque no había ningún otro lote libre cerca de sus padres. Para ella, no tenía sentido que la enterraran allí lejos de sus seres queridos.

Error en panteón de Inglaterra Eric y Marie Lane dicen estar preocupados por que el error pueda repetirse. (BBC)

Tres años de pelea para sacar el cuerpo ajeno

Sacar un cadáver de un terreno no consagrado en Inglaterra exige una licencia del Ministerio de Justicia y, casi siempre, el permiso de los parientes cercanos. Aunque la familia del difunto puso objeciones morales y religiosas, el ministerio dio la autorización a principios de este año sin su aval, ya que no existía otra solución para reparar el error.

El Consejo Parroquial de Deeping St James reconoció la falla, pidió disculpas por el malestar que causó a ambas familias y devolvió el terreno a Lane tras la exhumación.

El disgusto que arruinó las visitas al cementerio

Aunque ya recuperó su espacio este 2026, Lane hoy se siente vacía e indignada y casi dejó de ir al lugar. Su esposo, Eric Lane, de 77 años, afirma que el proceso devastó a su mujer y cree que el consejo llevó un mal registro. Además, ella lamenta que le negaron conocer a la otra familia para darles sus condolencias.