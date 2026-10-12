Ben Affleck estrena “Animales”, un thriller con talento mexicano
Siempre que se habla de mexicanos en el cine se usan actores hispanos, pero en “Animales” Ben Affleck apuesta por el talento mexicano contando historias de migrantes.
Ben Affleck dirige y protagoniza “Animales”, un thriller recién estrenado en el que participan los actores mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz.
En entrevista con Azteca Espectáculos, Affleck explicó que la historia se inspiró en el ambiente mexicano de Los Ángeles, donde conviven millones de personas de origen mexicano, y que el cine puede ayudar a conocernos mejor y a convivir.
Por su parte, Paz agradeció que la cinta retrate de forma positiva a los migrantes, frente a una imagen negativa que, dijo, se ha usado para criminalizarlos.
Mientras que el actor Gerardo Méndez destacó que los personajes se vuelven héroes de sus propias historias y subrayó que ya no basta con incluir a actores mexicanos: también se necesita el aporte creativo de mexicanos para contar estas historias con autenticidad.