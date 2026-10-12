Ben Affleck estrena “Animales”, un thriller con talento mexicano

Ben Affleck dirige y protagoniza “Animales”, un thriller recién estrenado en el que participan los actores mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz.

En entrevista con Azteca Espectáculos, Affleck explicó que la historia se inspiró en el ambiente mexicano de Los Ángeles, donde conviven millones de personas de origen mexicano, y que el cine puede ayudar a conocernos mejor y a convivir.

Por su parte, Paz agradeció que la cinta retrate de forma positiva a los migrantes, frente a una imagen negativa que, dijo, se ha usado para criminalizarlos.

Mientras que el actor Gerardo Méndez destacó que los personajes se vuelven héroes de sus propias historias y subrayó que ya no basta con incluir a actores mexicanos: también se necesita el aporte creativo de mexicanos para contar estas historias con autenticidad.