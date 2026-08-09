Sofía Reyes: la cantante regiomontana que logró transformar el desamor en música

Sofía Reyes nació en Monterrey, pero desde su adolescencia llegó a Los Ángeles para emprender el sueño de la música, además se define como una persona intensa, esas que sus sentimientos se transmiten.

En la composición de Sofía Reyes hay mucha honestidad, se va del duelo por un amor que se fue a la aceptación de los momentos y la valentía para enfrentar lo que nos toca vivir.

A sus 30 años, Sofía Reyes reconoce que el crecimiento de su generación enfrenta retos sobre las decisiones a futuro, el rumbo de la vida, las relaciones personales, la vida vertiginosa y sobre todo la salud mental, un aspecto que prioriza en su vida.