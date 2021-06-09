¿Quién conforma el Equipo Olímpico de Refugiados de Tokio 2020?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están cada vez más cerca, a pesar de que fueron retrasados un año por la pandemia de Covid-19, y por ello, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció a los atletas que conformarán el Equipo Olímpico de Refugiados para esta edición.

Serán en total 29 atletas originarios de 11 países diferentes, que competirán en 12 disciplinas diferentes bajo la bandera olímpica en sus respectivas competencias.

¿Qué es el Equipo Olímpico de Refugiados?

El Equipo Olímpico de Refugiados, refugiado con las siglas ROT (Refugees Olympic Team), es una iniciativa del COI que se convirtió en realidad el 2 de marzo de 2016.

El COI se acerca a los comités olímpicos nacionales de países que viven una situación de violencia extrema o guerra para monitorear a atletas que hayan tenido que salir de su país por razones políticas y sociales, luego evalúan a quienes cuentan con mayor potencial de destacar en competencias internacionales para apoyarlos bajo la bandera olímpica.

Entre otras cosas, para que un atleta pueda ser considerado para el equipo de refugiados necesita nivel deportivo de élite comprobable con marcas mínimas, además de tener el estatuto de "refugiado" emitido por las Naciones Unidas.

La primera aparición del Equipo Olímpico de Refugiados fue en los Juegos de Río 2016, donde sólo 10 atletas compitieron bajo la bandera olímpica. De ellos, seis repetirán en Tokio 2020.

Te puede interesar: Niño de siete años escribe carta a sus abuelos fallecidos

¿Quiénes conforman el Equipo Olímpico de Refugiados en Tokio 2020?

Serán en total 29 atletas de 11 países diferentes elegidos de un grupo de entre 55 atletas. En la Ceremonia de Apertura del próximo 23 de julio, los refugiados desfilarán sólo detrás de la delegación griega, que, como es costumbre, es la primera en marchar porque el origen de esta competencia surgió en la antigua Grecia.

Taekwondo

Serán tres atletas los que compitan en esta disciplina: Abdullah Sediqi, originario de Afganistán y refugiado en Europa desde hace 4 años; también competirá Dina Pouryounes Langeroudi, catalogada como la número tres del mundo en la categoría de -49 kilos originaria de Irán y que actualmente reside en Países Bajos.

Por último, Kimia Alizadech Zenozi, también originaria de Irán, consiguió una medalla de bronce en Río 2016, pero decidió refugiarse en otro país el año pasado. Actualmente vive en Alemania.

Ciclismo

Masomah Ali Zada nació en Afganistán, pero tras la invasión talibán se mudó con su familia a Irán y finalmente se estableció en Francia. Además de ser ciclista, es una importante defensora de los derechos de la mujer.

Ahmad Baddredin Wais es el otro representante de ciclismo, aunque él lo hará en la disciplina de ciclismo de ruta. Nacido en Siria, huyó a Suiza en 2014.

Judo

La principal figura a seguir es Popole Misenga, originario de la República Democrática del Congo, quien compitió en Río 2016 y se quedó a vivir en Brasil.

También participarán Ahmad Alikaj, Javad Majoub, Muna Dahouk, Nigara Shaheen y Sanda Aldass.

Lucha grecorromana

Aker Al Obaidi será el único representante de esta disciplina. Originario de Irak, dejó su país cuando apenas tenía 6 años de edad. Actualmente vive en Australia.

Natación

Alaa Maso es nadador de origen sirio, huyó de su país en 2015 por el conflicto armado que azota a la región.

Yusra Mardini es la otra representante en la disciplina, a sus 22 años de edad va por su segunda competición olímpica.

Atletismo

Esta es la disciplina con más atletas. El equipo será encabezado por Rose Loyonken, quien además fue la abanderada del Equipo Olímpico de Refugiados en la edición pasada. Junto a ella, repiten Anjelina Nadai Lohalith, James Nyang Chiengjiek y Paulo Amotun Lokoro; mientras que por primera vez participarán en unos Juegos Olímpicos Jamal Abdelmaji, Eisa Mohammed, Dorian Keletela y Tachlowini Gabriyesos.

Otras disciplinas

En el bádminton, participará Cyrille Fagat Tchatchet II, de Camerún, mientras que en halterofilia estará el venezolano Eldric Sella Rodríguez; y en box estará el sirio Wesaam Salamana.

En cuanto a karate, Hamoon Derafshipour, de Irán, y Wael Sheub, de Siria, serán los representantes.

Luna Solomon participará en tiro deportivo, tras haber dejado su hogar en Eritrea, y por último Saeid Fazloula, de Irán, competirá en piragüismo.

Te puede interesar: Cae un perro pitbull en socavón de Zacatepec, Puebla