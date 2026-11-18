Después de que una mujer apodada como Lady Racista discriminara a un policía en la Ciudad de México (CDMX) en 2025, reapareció y tuvo otro altercado con vecinos, pero ahora en el estado de Querétaro.

Reaparece Lady Racista en Querétaro y protagoniza pelea con vecinos en Zakia

El hecho sucedió en el fraccionamiento Zakia, cercano al Anillo Vial Fray Junípero Serra, en el municipio de El Marqués. Presuntamente, Lady Racista y su perro entraron al lago artificial en el parque de la zona, y la mascota comenzó a atacar a los patos que nadaban.

Buenas noches!!



Se acuerdan de Lady racista de polaco? Jimena Pichel.



Bueno, aunque no hay confirmación de que sea ella; hoy en la ciudad de Querétaro en el fraccionamiento Zakia, ( Marqués Querétaro) se suscitó un altercado con una mujer que metió a nadar a su perro al lago… pic.twitter.com/XJlDPqKrCl — Liliana 💙🦋 (@lilianadeteresa) November 16, 2026

¿Qué pasó con Lady Racista y su perro en el parque de El Marqués?

Ante esta acción, un par de vecinos que caminaban por la zona le reclamaron a Ximena “N”, nombre de la mujer, quien, en respuesta, comenzó a proferir insultos e incluso a perseguirlos.

En las imágenes captadas por otro visitante al lago artificial, es posible escuchar cómo una vecina le reclama a Lady Racista, pero ella le responde: “Eres una naca”.

Algunos testigos refirieron que el perro de la mujer presuntamente estaba sin correa, por ello entró al lago artificial y atacó a los patos.

DENUNCIA EN QUERÉTARO 🚨🦆



La mujer vinculada al altercado en Polanco fue captada en un fraccionamiento de Querétaro, donde testigos denunciaron que su perro presuntamente andaba sin correa y persiguió a los patos de un lago.



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¿Quién es Lady Racista y cuál fue su antecedente en la CDMX?

Ximena “N” fue acusada de discriminación después de que emitió comentarios racistas contra un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX el 28 de julio de 2025, cuando el agente pretendía sancionarla por violar el Reglamento de Tránsito.

La modelo originaria de Argentina enfrentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al final, un juez de control autorizó la suspensión condicional del proceso, solicitada por la defensa de la mujer y aceptada por las víctimas.

Las condiciones legales que enfrentaba Ximena “N” tras el caso de 2025

Lady Racista tenía ciertas condiciones, como abstenerse de acudir al lugar relacionado con los hechos, acudir a pláticas impartidas por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México, no salir del país, ofrecer disculpas públicas, lo que hizo en la audiencia inicial, y realizar la reparación del daño.