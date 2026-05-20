“Lady Racista” evita la cárcel: Juez amplía plazo para cumplir medidas tras agresión en la Condesa

Ximena "N", apodada en redes sociales como "Lady Racista" por agredir a un policía de tránsito en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, seguirá libre y no pisará la cárcel.

Este miércoles acudió a una audiencia ante el Poder Judicial de la Ciudad de México tras no cumplir con las medidas que se le ordenaron.

Hoy un juez autorizó la ampliación de la suspensión por dos meses más, pero todavía debe asistir a un programa social del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y prestar servicio social al Estado.

¡Podría ir a la cárcel! "Lady Racista" enfrenta audiencia clave por incumplir medidas



Jimena, la mujer que se hizo viral en 2025 por agredir con insultos racistas a un oficial de tránsito en la colonia Condesa, comparece en una audiencia crucial para determinar su situación… pic.twitter.com/p1am22TtxT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

El origen del caso: El video viral en la colonia Hipódromo Condesa

Su caso se volvió viral después de difundirse unos videos en los que se le vio el 3 de julio en 2025 expresando comentarios racistas contra el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El 28 de julio del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que, tras judicializar el caso, un juez de control autorizó la suspensión condicional del proceso de Ximena “N”, como parte de una salida alterna prevista en la ley.

¡Comienzan las consecuencias!



El policía de tránsito que fue agredido por la llamada "lady racista" en #CDMX, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.



La mujer podría enfrentar hasta 3 años de prisión, 100 días de trabajo comunitario y una multa de 20 mil… pic.twitter.com/NZYOfBRkat — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2025

La medida, solicitada por la defensa de la imputada y aceptada por las víctimas, fue aprobada durante la audiencia inicial celebrada ese día.

El dilema de la salud mental y las condiciones para no pisar prisión

Como parte de las condiciones impuestas a la persona imputada, debía abstenerse de acudir al sitio relacionado con los hechos del caso, realizar jornadas de servicio social y asistir a pláticas impartidas por el COPRED, no salir del país, ofrecer disculpas públicas —lo cual se cumplió durante la audiencia—y realizar la reparación del daño en los términos acordados.

Ximena "N" violó el Reglamento de Tránsito, y aun cuando no se le sancionó debido a una supuesta enfermedad que padece, agredió verbalmente a un policía y al promotor de la empresa responsable de la operación de parquímetros.

Azteca Noticias supo que el día de los hechos la mujer refirió tener problemas mentales. Los hechos sucedieron en la calle de Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, cuando el oficial y el promotor cumplían con sus labores.

A la mujer se le informó el motivo de su falta, la sanción a la que sería acreedora, y se le ofreció apoyo médico, pero arremetió contra el policía con palabras despectivas y connotaciones racistas.