Video: Erupción del volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica

Erupción del volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica. El coloso hizo erupción y lanzó una columna de gases y material incandescente que se elevaron sobre los 2 mil metros de altura sobre su cráter.

Erupción de volcán en Vieja en Costa Rica

Conforme al más reciente reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la estatal Universidad Nacional (Ovsicori-UNA) informó que la erupción se registró en punto de las 5:42 (hora local) y fue captada por las cámaras de monitoreo instaladas sobre el parque nacional ubicado a unos 200 kilómetros al noroeste de San José, capital de Costa Rica.

#RincóndelaVieja 28 de junio 2021, 05:42 am. Imágenes desde nuestras webcams ubicadas en Gavilán de Upala y Sensoria. #ovsicori pic.twitter.com/C0UV8ePW8D — OVSICORI-UNA (@OVSICORI_UNA) June 28, 2021

Te puede interesar:

Explosión y fuerte incendio en estación de tren de Londres

La Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica, señaló que se reportaron flujos de material desplazándose sobre los principales ríos que provienen del sector norte del volcán, por lo que le pidieron a la población que no se acercara a los cauces, que evitaran la zona, además de que se mantuvieran alertas ante cualquier situación.

28 junio 2021. Lahar en los cauces ubicados al norte del #RincóndelaVieja. Gracias a los vecinos por enviarnos estas imágenes. Kevin Araya, Karol Quesada y Don Gerardo. pic.twitter.com/UO0QJAZgBa — OVSICORI-UNA (@OVSICORI_UNA) June 28, 2021

El jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencia, Lidier Esquivel, señaló que se trata de una de las erupciones más importantes que este volcán efectúa en los últimos meses.

Lidier Esquivel, Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencia:

"Hacemos el llamado a la población a no acercarse porque puede ser peligroso dado que el volcán está muy inestable. Se están haciendo las valoraciones. Recomendamos prudencia pues no sabemos cuál será el comportamiento del volcán en las próximas horas o días".

Esta mañana hizo erupción el Volcán Rincón de la Vieja, ubicado en la Provincia de #Guanacaste, dentro del #ParqueNacional Rincón de la Vieja del @ACGuanacaste, al noreste del país.

Imágenes de mapas y foto satelital tomada del #SNIT https://t.co/5L81iG8WO2 🗺️📍👀 pic.twitter.com/hUoeFDOOMk — Rafael Monge (@rafaelmongecr) June 28, 2021

Un equipo de expertos se encuentra en la zona para evaluar la situación

El volcán Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más activos en Costa Rica. En sus alrededores existe una importante actividad turística relacionada con sus fumarolas y cataratas, además de que también ha sido utilizado para la generación de electricidad mediante proyectos geotérmicos.

Wow.. qué erupción en el volcán #RincóndelaVieja en #Guanacaste #CostaRica. La última a este momento fue de 3 minutos y se registró a las 5.42 am, 7.42 ET. ¿Alguien por ahí? @batallajose @GuachipelinCR pic.twitter.com/NqxbIWtQao — Glenda Umaña (@GlendaAhora) June 28, 2021

¿Qué tipo de volcán es el Rincón de la Vieja?