Explosión y fuerte incendio en estación de tren de Londres

Explosión en estación de tren de Londres. El estallido provocó un gran incendio en el denominado arco del ferrocarril en Londres. Aúnque por ahora se desconocen las causas del siniestro, los servicios de emergencias han desplazado al menos a diez unidades del cuerpo de bomberos de la ciudad.

#AlMomento | Se registra un incendio en una estación del metro de #Londres, fue originada por una explosión, se desconoce si hay víctimas, equipos de emergencia ya se encuentran en la zona. Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/eeeHBLHimS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 28, 2021

Apoyados de diez camiones, unos 70 miembros del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones respondieron en la escena. Autoridades alertaron a los vecinos de la zona y les pidieron que permanecieran al interior de sus casas, además de que mantuvieran sus ventanas cerradas debido a la gran cantidad de humo generado por las llamas que han sido visibles desde diversas partes de Londres.

La estación de metro de Elephant & Castle, Londres.

Incendio y posible explosión pic.twitter.com/0lqlvrtHdg — Meroka (@Merokarbi) June 28, 2021

Enorme columna de humo en la zona sur de Londres

Una enorme columna de humo denso se elevó sobre el cielo de la capital inglesa y se pudo observar desde diferentes zonas a varios kilómetros metros de distancia.

Testigos comenzaron a subir videos y fotografias en redes sociales en donde se pudieron apreciar las primeras imágenes del siniestro que por el momento no ha provocado víctimas mortales.

La policía del Transporte Británico señaló que el perímetro de seguridad se ha ido ampliando alrededor del incendio.

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La estación de Elephant and Castle, está ubicada en la terminal de la línea "Bakerloo" en el distrito Southwark. Por ahora, todas las estaciones del metro de la línea afectada se encuentran cerradas. Thameslink, empresa responsable de los ferrocarriles de Londres señaló que actualmente los bomberos están evaluando la situación.

⛔Trains are unable to run through the Elephant & Castle due to a fire on property near the railway at Elephant & Castle.



🚆Services that usually run through this area will be diverted where possible. — Thameslink (@TLRailUK) June 28, 2021