¡Escándalo en caso de Vadhir “N”! Fiscalía va contra MP señalada de presuntamente vender el expediente

La polémica alrededor de Vadhir “N” dio un giro inesperado, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, busca destituir definitivamente a una agente del Ministerio Público señalada de presuntamente vender o entregar información confidencial del expediente relacionado con el caso del actor.

De acuerdo con información difundida por parte de la fiscalía, la funcionaria actualmente se encuentra suspendida de sus funciones mientras se desarrolla una investigación por la posible filtración de documentos reservados.

¿Quién es la MP señalada de vender el expediente de Vadhir “N”?

De acuerdo con los reportes, Carla Rodríguez Saldaña habría entregado documentación relacionada con la investigación contra Vadhir “N” a su abogado, Enrique González Casanova.

Y es que, la presunta operación irregular habría permitido que la defensa tuviera acceso a información que debía permanecer bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre un posible pago, el monto de una operación o las circunstancias exactas en las que habría ocurrido la entrega de los documentos.

Además, la investigación busca determinar si la funcionaria incurrió en alguna irregularidad y si existen elementos para fincarle responsabilidades administrativas o penales.

Vadhir "N", bajo investigación en CDMX...



Un amparo dejó sin efecto su orden de aprehensión y podrá enfrentar el proceso en libertad. Autoridades lo buscaron en siete domicilios sin localizarlo.



Además, investigan a una exagente del MP por presuntamente filtrar el expediente.… pic.twitter.com/baSMQlWT9Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

¿Qué pasó con el expediente de Vadhir “N”?

El caso se relaciona con una investigación de la Fiscalía CDMX por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. La dependencia informó que reunió datos de prueba suficientes para judicializar la carpeta y que incluso obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación.

Sin embargo, un juicio de amparo promovido por el investigado dejó sin efectos dicha orden, por lo que puede enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado a una audiencia inicial.

La Fiscalía también informó que había realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos sin conseguir notificar al actor.