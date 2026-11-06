Vadhir “N”, hijo del comediante Eugenio Derbez, fue acusado por una supuesta violación a una mujer en la alcaldía Coyoacán al sur de la Ciudad de México (CDMX) que habría ocurrido en abril de 2026.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que se giró una orden de aprehensión contra él por estos hechos, pero no ha sido detenido debido a un amparo que presentó.

Vadhir “N” podría enfrentar proceso en libertad

De acuerdo con la fiscalía capitalina, la investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso.

Aunque la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación, tras un juicio de amparo promovido por el investigado, la captura no se realizó.

Por ahora Vadhir “N” puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

Fiscalía de CDMX aclara que Vadhir “N” no ha comparecido

La Fiscalía precisó que a pesar de la resolución, no significa que la investigación haya concluido ni exime a Vadhir “N” de atender los requerimientos judiciales que legalmente correspondan.

A pesar de que el hijo de Eugenio Derbez y sus abogados han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía.

Incluso la dependencia aseguró que para lograr su comparecencia, se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente.

¿Cuál podría ser la sanción penal para Vadhir “N”?

La Fiscalía CDMX por ahora continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Ante la supuesta violación, en caso de que Vadhir “N” sea detenido y se inicie un proceso penal en su contra, será presunto responsable, y si el caso llega a juicio y se determina un castigo conforme a la ley, el delito de violación se castiga con cárcel.

Tomando en cuenta que los hechos habrían ocurrido en la CDMX, el Código Penal capitalino establece que la violación se castiga con una pena de 6 a 17 años de prisión, de acuerdo con el Artículo 174.