Un nombre ligado al futbol mexicano apareció en una investigación federal en Estados Unidos, pero esta vez no por sus actuaciones debajo de los tres palos.

Pedro Hernández-Calderón, ciudadano mexicano de 45 años y exguardameta de Atlas, Santos Laguna y Necaxa, fue acusado de presuntamente encabezar un negocio dedicado a la importación y distribución de relojes de lujo falsificados.

El caso tomó relevancia por las dimensiones de la operación que las autoridades estadounidenses atribuyen al exfutbolista: los envíos identificados entre junio de 2025 y octubre de 2026 habrían alcanzado un valor comercial estimado de 5.4 millones de dólares, si las piezas fueran auténticas.

Hernández-Calderón permanece bajo custodia mientras espera los siguientes procedimientos judiciales, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuatro relojes encendieron las alertas en Alaska

La investigación tuvo uno de sus puntos de partida el 5 de octubre, cuando las autoridades incautaron cuatro relojes de lujo falsificados en Anchorage, Alaska.

El cargamento tenía como destino un almacén ubicado en Laredo, Texas, lo que llevó a las autoridades a coordinarse con corporaciones del sur de ese estado para identificar a los responsables.

De acuerdo con la denuncia penal, Hernández-Calderón operaba un negocio de importación y exportación que recibía los relojes en Laredo para posteriormente enviarlos a clientes en México.

Según los reportes, entre junio de 2025 y octubre de 2026, los investigadores identificaron numerosos envíos dirigidos a distintas direcciones de Laredo.

Fotografías y registros, parte de las pruebas

La denuncia señala que las autoridades localizaron fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentarían el funcionamiento de la presunta red comercial.

Además, representantes de fabricantes de relojes de lujo revisaron las piezas y confirmaron que eran falsificaciones.

El proceso todavía deberá determinar la responsabilidad del acusado. Si es declarado culpable, Hernández-Calderón podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal y una multa de hasta 2 millones de dólares.