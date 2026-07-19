En una caja debajo de la cama: Así escondieron al trofeo Jules Rimet durante la Segunda Guerra Mundial

Cada cuatro años, el mundo se paraliza por completo por la Copa Mundial de la FIFA™, pues desde que son niños, la mayoría de los futbolistas sueñan con representar a su país y levantar el tan prestigioso trofeo.

Pero el que vemos en la actualidad no es el mismo que levantaron grandes estrellas del balompié como Pelé, pues ha sufrido diversas modificaciones y hasta tuvo que ser escondido durante la Segunda Guerra Mundial.

Origen del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™

Todo comenzó en 1930 con la primera edición de la Copa Mundial, donde se presentó un trofeo conocido originalmente como Victory, nombre que tiempo después fue sustituido por el Jules Rimet en homenaje al dirigente que impulsó la creación del campeonato.

El escultor francés Abel Lafleur fue el encargado de darle forma a la pieza, con un diseño representaba a Nike, la diosa griega de la victoria, sosteniendo una copa, elaborada en plata esterlina recubierta de oro y colocada sobre una base de lapislázuli.

La Copa del Mundo tuvo un trofeo tan legendario que parece sacado de una película.



Se llamaba Jules Rimet y fue el primer gran símbolo del Mundial. Pero su historia no fue solo de gloria: también tuvo guerra, robos y hasta un perro convertido en héroe.



Durante la Segunda Guerra… pic.twitter.com/DdJJhytH4z — intriper (@intriper) July 8, 2026

El trofeo Jules Rimet estuvo en riesgo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que con el avance de las tropas nazis por Europa, existía el temor de que la copa fuera confiscada o robada.

Para evitarlo, el dirigente italiano Ottorino Barassi tomó una decisión que resultó clave: retiró la pieza del banco donde permanecía resguardada y la escondió dentro de una caja de zapatos bajo su cama, en Roma.

La despedida del trofeo Jules Rimet

El trofeo desapareció en 1966, cuando fue robado mientras formaba parte de una exhibición en Inglaterra, pero un perro llamado Pickles lo encontró envuelto en papel periódico al sur de Londres.

Después de conquistar su tercera Copa del Mundo en 1970, Brasil recibió la propiedad permanente del Trofeo Jules Rimet. Sin embargo, trece años más tarde volvió a ser robado, esta vez de la sede de la Confederación Brasileña de Futbol, en Río de Janeiro, pero a diferencia del caso ocurrido en Inglaterra, nunca volvió a aparecer.

Antes de ese segundo robo, la FIFA ya había encargado un nuevo diseño para la copa, obra que fue creada por el artista italiano Silvio Gazzaniga, quien elaboró una pieza de 36 centímetros de altura en oro de 18 quilates.

Su diseño muestra a dos figuras humanas levantando el planeta Tierra como representación del alcance universal del futbol y fue entregado por primera vez en el Mundial de 1974, cuando Alemania Occidental conquistó el título.